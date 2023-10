Łóżka w hotelach tylko dla małżeństw? Karina Bosak oceniła niecodzienny pomysł Ordo Iuris

Karina Bosak – czyli nowa posłanka-elekt z Konfederacji udzieliła wywiadu RMF FM. W stacji radiowej mówiła o tym, czym chciałaby się zajmować w Sejmie. Skomentowała również pomysł Ordo Iuris ws. łóżek w hotelach tylko dla małżeństw. Nowa polityczka jest związana zawodowa z tym ultarakonserwatywnym miejscem, które dąży do ograniczenia praw kobietom.

Łóżka w hotelach tylko małżeństw? Karina Bosak komentuje. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Karina Bosak startowała w okręgu podwarszawskim. Zdobyła 21 200 głosów. – Wyborcy tak wybrali – oceniał ten wynik Bosak. I dalej stwierdziła: – Myślę, że jednak na mnie, to mój okręg. Nazwisko na pewno zrobiło swoje, ale jest to od jakiegoś czasu też moje nazwisko. Jest to bardzo duży kredyt zaufania od wielu wyborców.

Bosak o tym co chce robić w Sejmie i łóżkach tylko dla małżeństw

Nowa polityczka Konfederacji zdradziła też, czym chciałaby zająć się w Sejmie. – Będę myślała o czymś, co będzie związane z moim poprzednim doświadczeniem. Jestem prawnikiem, adwokatem. Zainteresuję się Komisją Ustawodawczą, która może składać skargi konstytucyjne, opiniować ustawy pod kątem konstytucyjnym. Być może Komisja Polityki Społecznej i Rodziny – poinformowała na antenie RMF FM.

W dalszej części Bosak przypomniała, że jest formalnie zatrudniona w instytucie Ordo Iuris. – Teraz jestem na zwolnieniu w związku z trzecią ciążą – wskazała.

Wówczas padło pytanie o pomysł Ordo Iuris, żeby hotele miały prawo wynajmować pokoje z jednym łóżkiem tylko małżeństwom. – Pan to przedstawia, jakby Ordo Iuris wystąpiło przeciwko komuś. A Ordo Iuris wystąpiło w imieniu hotelarzy. Tu chodzi o konstytucyjne wolności, swobodę gospodarczą, prawo do decydowania o swoim biznesie – tak tego absurdalnego pomysłu broniła Karina Bosak.

Robert Mazurek dopytał polityczkę skrajnej prawicy, czy "hotel tylko dla małżeństw" są dla niej akceptowalne. – Jeżeli się to panu kalkuluje, tak pan chce, to dlaczego nie? – kluczyła Bosak.

Padło też kolejne pytanie: – A mogę hotel, w którym nie będę wpuszczał Żydów albo czarnych? Bosak odpowiedziała na nie tak: – Oczywiście, że nie.

Kim jest Karina Bosak?

Mazurek jednak nie odpuszczał i pytał, dlaczego więc nie można by prowadzić hotelu tylko dla białych, ale taki wykluczający konkubinaty już tak? – To są zupełnie inne cechy chronione – uznała Bosak.

Karina Bosak to prawniczka walcząca m.in. z chrystianofobią, a zarazem żona lidera Konfederacji, czyli Krzysztofa Bosaka. Teraz to też nowa posłanka z list tej partii.

Bosak ma również konserwatywne poglądy, jeśli chodzi o rolę kobiet w społeczeństwie i o aborcję. – Macierzyństwo jest głęboko zakorzenione w naturze kobiet. Bez względu na to, czy zostanie matką w rzeczywistości, czy nie, potrzeba opieki, troski i kochania jest w kobiecie naturalna. (...) A radykalne środowiska feministyczne chcą pozbawić kobiet tego, co jest esencją ich natury. (...) Nie ma czegoś takiego jak bezpieczna aborcja. To kolejne kłamstwo radykalnego feminizmu – oznajmiła jakiś czas temu w rozmowie z WP.