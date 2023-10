Nowy film Wardęgi ws. Pandoragate. Tym razem podważa wersję innego youtubera

W sieci pojawił się nowy film Sylwestra Wardęgi traktujący o tzw. pandora gate, czyli aferze pedofilskiej na polskim YouTube. Tym razem twórca skupił się na przyjacielu Stuu – Marcinie Dubielu. Wardęga podważył jego oświadczenie oraz zarzucił mu, że miał wiedzieć o tym, że "Stuu" pisze z 14-letnią dziewczynę, a także miał doradzać mu spotkanie z nieletnią fanką.

Sylwester Wardęga nagrał kolejną część afery filmu o pandora gate. Zrzut ekranu z YouTube.com

Na początku października Sylwester Wardęga zrzucił bombę na polski YouTube. Dodał film będący efektem kilkutygodniowego śledztwa i dotyczących jednego z największych internetowych celebrytów: Stuarta "Stuu" B, który m.in. stworzył Team X. W niemal półgodzinnym materiale Sylwester Wardęga przedstawia kolejne dowody na to, że dwudziestoparoletni Stuu miał pisać dwuznaczne wiadomości i umawiać się z dziewczynami, które nie miały 15 lat. To efekt śledztwa, które przeprowadził z innym youtuberem - Konopskim. Obaj twórcy złożyli też zawiadomienie ws. Stuu na policji. Efektem tego zawiadomienia było wszczęte śledztwo, które doprowadziło do zatrzymania B. w Wielkiej Brytanii i oskarżenie go o seksualne wykorzystanie osób małoletnich poniżej 15. roku życia i rozpijanie małoletnich".

"Pandora gate 2"

Ale na tym nie koniec, bo Wardęga w czwartek 19 października wypuścił nowe wideo, w którym "zajął się" dawnym przyjacielem "Stuu" – Marcinem Dubielem. Nagranie po trzech godzinach zobaczył już prawie milion osób.

Dubiel już kilkukrotnie odnosił się do afery z B. Opublikował nawet oświadczenie w tej sprawie. I to właśnie ono sprawiło, że Wardęga postanowił odnieść się do słów Dubiela.

W czwartkowym materiale wypunktował oświadczenie Dubiela i zaznaczył, że mężczyzna miał wiedzieć, że "Stuu" pisze z 14-letnią dziewczyną, bo temat wieku nieletniej kilkukrotnie pojawiał się w ich rozmowie.

Żeby nie być gołosłownym, Wardęga pokazał dowody, które wskazywać mają na to, że youtuber miał dopytywać nieletnią, czy ma chłopaka, po czym fragmenty ich rozmów ponoć przekazywał "Stuu".

– Nie dość, że wiedziałeś, że 23-letni Stuu pisze z nastolatką, to na dodatek sam mu dostarczałeś wiedzy na jej temat. A to, czy ma chłopaka, a to, czy leci już na Stuarta..." – słyszymy na nagraniu.

Do tego zobaczyliśmy w nim fragmenty rozmów, w których Dubiel miał radzić 14-letniej fance, by spotkała się ze "Stuu". Wardęga ponadto odparł zarzuty Dubiela dot. manipulacji dowodami oraz zwrócił się do youtubera, żeby ten skomentował wiadomość głosową, którą nagrała Agata "Fagata" Fąk, była dziewczyna "Stuu".

Przypomnijmy, że słychać na nim rozmowę Fagaty z Justyną Sukanek, influencerką, która już lata temu zajmowała się skandalem związanym ze "Stuu".

