Władza niszczy dokumenty? Szczerba: Sceny jak z filmu "Psy"

Agnieszka Miastowska

P oseł Michał Szczerba napisał na portalu X, że jest on informowany o niszczeniu dokumentów. "O wywożonych w nocy setkach worków ze zmielonymi dokumentami, naprędce szukanych specjalistów od uszkadzania twardych dysków i pierwszych zatopionych laptopach" – napisał. Dodał, że to, co się obecnie dzieje przywodzi mu na myśl sceny z filmu "Psy".