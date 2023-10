Kompozytor Stanisław Radwan nie żyje. Zmarł w wieku 84 lat. Był utalentowanym i wielokrotnie nagradzanym muzykiem, który współpracował m.in. z Andrzejem Wajdą, a także byłym dyrektorem Starego Teatru w Krakowie. Prywatnie był mężem Doroty Segdy. Aktorka przekazała informacje o pogrzebie swojego ukochanego.

Dorota Segda wzięła ślub ze Stanisławem Radwanem w 2001 roku Fot. MAREK LASYK/REPORTER, WACLAW KLAG/REPORTER

Stanisław Radwan skończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie w 1966 r. Jeszcze w czasie studiów pracował jako kierownik muzyczny w Teatrze Rozmaitości w Krakowie, a w latach 70. pełnił tę samą funkcję w warszawskim Teatrze Ateneum. Potem związał się ze Starym Teatrem, gdzie najpierw też działał jako konsultant muzyczny, a w latach 1980–1990 został jego dyrektorem naczelnym i artystycznym.

Był uczniem Krzysztofa Pendereckiego, któremu asystował przy filmie "Rękopis znaleziony w Saragossie". Tworzył muzykę dla polskich i zagranicznych reżyserów.

"Napisał muzykę do 'Szyfrów' Wojciecha J. Hasa, 'Sprawy Gorgonowej' Janusza Majewskiego, "Spisu cudzołożnic" Jerzego Stuhra, 'Rysy' Michała Rosy, 'Wesela' i serialu 'Z biegiem lat, z biegiem dni' Andrzeja Wajdy, do dziesiątek spektakli telewizyjnych i filmów dokumentalnych. Był członkiem Polskiej Akademii Filmowej" – czytamy w poświęconym mu artykule Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Stanisław Radwan zmarł w sobotę 14 października 2023 w wieku 84 lat

Od 2001 roku był mężem Doroty Segdy. "Wyborcza" podaje, że książce "Zagram ci to kiedyś" opowiadała o nim tak: "Kocham go za to, że zwiedzanie z nim świata to niewyobrażalna przyjemność. Wie o historii sztuki wszystko, ale patrzy też na każde dzieło sztuki z taką uwagą i czułością, że dostrzega ten najmniejszy detalik i potem pamięta się ten obraz czy kościół przez ten właśnie drobiażdżek, który rzuca światło na urodę i interpretację całości".

Aktorka i rektorka Akademii Sztuf Teatralnych w Krakowie parę dni temu udostępniła na Facebooku post ze strony "DO DNA" - spektaklu dyplomowego swoich studentów.

"Dzisiejszy spektakl zagramy w szczególnej intencji. W sobotę odszedł od nas serdeczny Przyjaciel, pedagog, mentor, wspaniały kompozytor Stanisław Radwan, który wspieral nas przy tworzeniu 'DO DNA'. Dlatego chcieliśmy dzisiejszy spektakl zadedykować właśnie jemu! Stasiu! Mamy nadzieję, że będziesz nas dziś słuchał tak jak my mieliśmy zaszczyt słuchać ciebie! Trzymaj się tam na górze!" – napisali studenci.

Teraz Dorota Segda przekazała szczegóły dotyczące pogrzebu męża. "Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 października 2023 roku odszedł od nas na zawsze Stanisław Radwan. Kompozytor, artysta teatru, człowiek-dobro" – możemy przeczytać w nekrologu.

Internauci składają kondolencje w komentarzach pod postem. "Dorotko, byliście taka piękna parą. Wiem, co czujesz i cię przytulam", "Najgłębsze wyrazy współczucia, Dorotko. Ukochuję cię sercem całym", "Ten wasz czas razem. Skarb, którego nic nie odbierze", "Strata ogromna i żal wielki. Wiemy, że nie jesteśmy nieśmiertelni ale są ludzie, których odejście bardzo boli. Wyrazy współczucia dla całej rodziny" – piszą internauci.

Uroczystości pogrzebowe Stanisława Radwana rozpoczną się 23 października (poniedziałek) o godzinie 11.00 mszą w Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Następnie kompozytor zostanie złożony do grobu na Cmentarzu Salwatorskim.