Cristiano Ronaldo, jedna z największych gwiazd futbolu, szykuje się do emerytury, ale jego syn właśnie podpisał nową umowę. Cristiano Ronaldo Jr zasili szeregi drużyny Al-Nassr U13. Pierwsze treningi zaczną się w przyszłym tygodniu.

Cristiano Ronaldo Jr. pójdzie w ślady ojca? Młodzik podpisał kontrakt fot. Fabrizio Romano/Twitter

Jak poinformował znany włoski dziennikarz sportowy Fabrizio Romano na platformie X, Cristiano Ronaldo Jr zagra w koszulce z numerem 7. Z takim samym grał jego ojciec, a młodzieniec nie kryje podziwu i inspiracji, jaką jest dla niego tata.

Marzeniem chłopca jest zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Nie będzie to łatwe do osiągnięcia, gdyż gwiazdor jest już wieku schyłkowym dla kariery piłkarskiej i realizacja tego pomysłu wymagałaby od juniora bardzo szybkiego rozwoju. Romano jednak przypomina w swoim wpisie na platformie X, słowa, które zacytował senior: "tato poczekaj kilka lat, chcę z tobą zagrać!". Pojawiają się spekulacje, że CR7 przystanie na prośbę swojej chluby i poczeka na kolejny mundial, by powalczyć o kolejne mistrzostwo świata. Ciężko przewidzieć, w jaką stronę pójdzie kariera 13-letniego Cristiano, jednak zaszczepiona przez ojca miłość do piłki nożnej nie pozostawia złudzeń.

Legenda w kolejnym mundialu?

Dla klubu Al-Nassr U13 byłby to znakomity ruch marketingowy, gdyby za parę lat junior i senior grali na jednym boisku w tych samych barwach. Historia zna przypadki, takie jak Lamine Yamala, który podpisał kontrakt z Barceloną w wieku 15 lat. Najbliższy mundial odbędzie się latem 2026 roku na terenie USA, Kanady i Meksyku. Wówczas urodzony 1 czerwca 2010 roku syn Cristiano skończy 16 lat. Zatem jeśli chodzi o możliwość pokoleniowego połączenia Ronaldów na oczach całego świata, na ten moment można śmiało powiedzieć, że żadne z drzwi nie są zamknięte, a piłka znajduje się w grze.

Decyzja o transferze CR7 do Al-Nassr po burzliwym odejściu z Manchesteru United spotkała się z chłodnym przyjęciem komentatorów sportowych. Mówiło się o "końcu kariery" gwiazdora. Niemniej 38-latek wciąż pozostaje jedną z ikon światowego futbolu i potrafi pokazać klasę. 40 goli zapewniło mu tytuł najskuteczniejszego strzelca 2023 roku. Zaraz za nim na podium znalazł się Erling Haaland z Manchesteru City z liczbą 39 bramek.

CR7 wciąż widoczny na firmamencie

Należy docenić, że reprezentacja Portugalii z CR7 i pod czujnym okiem Roberto Martineza ma wciąż ogromne sukcesy. Ma komplet zwycięstw po ośmiu kolejkach eliminacji EURO 2024 i obłędny bilans bramkowy 32:2.

Senior na pewno pogra w saudyjskim Al-Nassr jeszcze ponad rok – jego kontrakt wygasa w 2025 roku. Jak zapowiadał Cristiano Ronaldo nie spieszno mu z powrotem do grania w europejskich klubach i wygląda na to, że zapuścił korzenie w Arabii Saudyjskiej. Jednoznacznie wskazują też na to statystyki sukcesów na boisku.

Dla 13-letniego Cristiano nowy kontrakt nie jest początkiem piłkarskiej kariery. Ma on już na koncie treningi w juniorskich zespołach Realu Madryt, Juventusu czy Manchesteru United.

Czytaj także: https://natemat.pl/518745,cristiano-ronaldo-nie-zyje-internauci-wyszukuja-wiesci-o-pilkarzu-al-nassr