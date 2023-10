Ciało mężczyzny w rzece Wieprz. Trwa ustalanie tożsamości

Do tragicznego znaleziska doszło w pobliżu miejscowości Chlewiska w Lubuskiem. Lubartowska policja apeluje o pomoc w identyfikacji tożsamości zmarłego.

Ciało mężczyzny w rzecze Wieprz. Trwa ustalanie tożsamości Fot. Stanislaw Bielski/REPORTER

Policjanci z komendy w Lubartowie starają się ustalić tożsamość mężczyzny, którego szczątki zostały znalezione w pobliżu rzeki Wieprz wczoraj (19 października) około godziny 16:00. Ciało zauważył spacerowicz i niezwłocznie powiadomił policję. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze policji, straży pożarnej oraz prokurator.

Ciało zostało wydobyte z wody przez mundurowych. Udało się ustalić, że mężczyzna miał około 50-60 lat, był wzrostu około 170 cm i posiadał krótkie, ciemne włosy. Jego ubrania to czarno-szara bluza, ciemne spodnie i brązowe buty z białymi podeszwami. Rzeczy osobiste, jakie udało się zabezpieczyć policjantom to okulary, klucze do samochodu marki Skoda i różaniec. Miał też obrączkę na palcu serdecznym lewej ręki.

Nie udało się ustalić tożsamości mężczyzny

Nie udało się ustalić tożsamości mężczyzny, ponieważ nie miał przy sobie żadnych dokumentów, które pozwalałyby na jego identyfikację.

– Trwają intensywne czynności policyjne, które mają na celu nie tylko ustalenie tożsamości zmarłego, ale również okoliczności tego zdarzenia. Każda informacja jest dla nas cenna – przekazała rzeczniczka lubartowskiej Policji, sierżant sztabowy Jagoda Stanicka.

Prokurator zadecydował o zabezpieczeniu ciała celem dokonania sekcji zwłok.

Każdy, kto rozpoznaje mężczyznę na podstawie opisu, proszony jest niezwłocznie o kontakt z lubartowską policją. Można to zrobić dzwoniąc do Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie na numer 47 81 252 10, lub skontaktować się z najbliższa jednostką Policji wybierając numer 997 lub 112.

Ciała wyłowione z Wisły

Przypomnijmy, że podobne tragiczne znalezisko miało miejsce w Warszawie w minioną sobotę, 14 października. Z Wisły na wysokości Tarchomina wydobyto ciało mężczyzny. Zwłoki wyłowiono około godziny 14:30. Na miejscu pracowali śledczy pod nadzorem prokuratora.

Kolejna tragedia wydarzyła się we wrześniu. Z Wisły wyłowiono ciało zaginionej 18-latki, pochodzącej z Krakowa Eweliny, która posiadała status zaginionej. Tydzień po zaginięciu dziewczyny jej ciało w wodzie zauważył spacerowicz. Rodzina zidentyfikowała tożsamość zmarłej.

Tragedia 18-letniej Eweliny

– Dostaliśmy informację od przechodnia spacerującego w tamtym rejonie, że zauważył zwłoki znajdujące się w rzece. Na miejsce pojechali policjanci z komisariatu wodnego i wyłowili ciało – powiedział podkom. Piotr Szpiech, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w rozmowie z Onetem.

Dziewczyna ostatni raz żywa była widziana na Bulwarach Wiślanych, gdzie jej trop się urywa. W przypadku nastoletniej Eweliny dopuszczana przez prokuraturę jest możliwość namowy lub pomocy w samobójstwie. Śledztwo w sprawie trwa.

