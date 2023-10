Nie żyje Radosław Herman. Prowadził program w Polsat Play

Radosław Herman, prowadzący program "Poszukiwacze historii", zmarł w wieku 51 lat. Fot. Facebook / Polsat Play

"Z ogromnym smutkiem informujemy, że dziś rano odszedł od nas Radosław Herman prowadzący program 'Poszukiwacze historii'. Świetny archeolog i popularyzator historii. Niestrudzenie przekonywał nas, że średniowiecze było najciekawszą epoką historyczną" – napisano w komunikacie, który pojawił się na profilach społecznościowych kanału Polsat Play.

Jego pasja i wiedza zainspirowały wiele osób do odkrywania tajemnic przeszłości. To wielka strata dla naszej ekipy i dla wszystkich, którzy go znali. Radku, bardzo będzie nam brakowało Twojego zaraźliwego uśmiechu i pogody ducha. Tyle jeszcze mieliśmy razem odkryć. Żegnaj, Przyjacielu.

Polsat Play o śmierci Radosława Hermana