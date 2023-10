Znany ekspert ds. wizerunku wywołał burzę tekstem o kard. Rysiu. Jest odpowiedź kurii

Znany przed laty specjalista ds. wizerunku Piotr Tymochowicz napisał na Facebooku, że kard. Grzegorz Ryś miał mu kiedyś wyznać, że jest ateistą. Na jego wpis zareagowała łódzka Kuria Metropolitarna. Jak napisano, to "prowokacja wymierzona w osobę i dobre imię" duchownego.

Piotr Tymochowicz twierdzi, że kard. Grzegorz Ryś jest ateistą. Mocna odpowiedź kurii Fot. Grzegorz GALAZKA / East News

We wpisie na Facebooku Piotr Tymochowicz zasugerował między innymi, że od dawna jest z kard. Grzegorzem Rysiem w zażyłych relacjach. Przytoczył też fragmenty jego rzekomej rozmowy z duchownym. Jak czytamy, kardynał miał przyznać, że jest ateistą, a "ten cały Kościół to biznes jest jeden i nic więcej".

Tymochowicz twierdzi, że kard. Ryś jest ateistą. Jest reakcja kurii

"Grzegorz Ryś był przez wiele lat moim przyjacielem – przynajmniej tak definiowaliśmy naszą znajomość – jednak gdy mnie zamknęli w areszcie tymczasowym Ziobry – udawał, że mnie nie zna, odwrócił się wtedy ode mnie. Mimo to utrzymywałem i naszą znajomość i jego słowa lojalnie w tajemnicy. Niedawno rozmawialiśmy długo – przez telefon, przepraszał mnie za swoją bierność – gdy potrzebowałem pomocy. I ok, my Ateiści – potrafimy wybaczać" – czytamy w poście Tymochowicza.

Wpis pochodzi z 18 października. W niedzielę wieczorem (22 października) pod postem pojawiło się oświadczenie łódzkiej Kurii Metropolitarnej. Opublikowano je także na stronie archidiecezji.

"Odnosząc się do wielu pytań kierowanych w ostatnich dniach przez wiernych świeckich i duchownych, po konsultacji z kard. Grzegorzem Rysiem, Kuria Metropolitalna Łódzka podaje do wiadomości, że, po pierwsze kard. Grzegorz Ryś nie zna osobiście pana Piotra Tymochowicza; tym bardziej nigdy nie spotykał się z nim przy stole, nie przechodził z nim na 'Ty' i nie jest jego przyjacielem. Nigdy nie rozmawiał z nim telefonicznie" – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez ks. Zbigniewa Tracza, rzecznika kurii.

Dalej wskazano, że duchowny "nigdy nie uczestniczył w jakimkolwiek szkoleniu, które rzekomo miał prowadzić Tymochowicz". "Po trzecie, w świetle powyższych faktów odnośną publikację można interpretować jedynie jako całkowicie zmyśloną historię, stanowiącą obrzydliwą prowokację wymierzoną w osobę i dobre imię kard. Rysia" – dodano.

Na koniec kuria odniosła się do rzekomej rozmowy pomiędzy kardynałem i Tymochowiczem. "Wszystkie insynuacje, że ks. kard. Grzegorz Ryś jest osobą niewierzącą, godzą w dobro wspólnoty Kościoła, której przewodzi" – napisano.

Kim jest Piotr Tymochowicz?

Piotr Tymochowicz od lat był cieniem polskich polityków i dbał o to, aby oni z tego cienia wychodzili. Marian Krzaklewski, Michał Kamiński, Stanisław Tymiński czy Janusz Palikot – to tylko niektórzy politycy, z którymi współpracował. Dla wielu najbardziej spektakularnym "sukcesem" wizerunkowym pozostaje stworzenie "niechłopskiego" wizerunku Andrzeja Leppera.

W listopadzie 2018 roku Tymochowicz został skazany na trzy lata więzienia. Prokuratura zarzuciła mu m.in. "posiadanie w celu rozpowszechniania" pornografii dziecięcej. W sierpniu 2023 został uniewinniony. Przez kilka lat Piotr Tymochowicz mieszkał w Kambodży, z jego wpisu o kard. Rysiu wynika, że teraz przebywa w Chinach.