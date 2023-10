Krzan urządza mieszkanie razem z partnerem. Nie brakuje przy tym sprzeczek

Jakiś czas temu Izabella Krzan na swoim Instagramie pochwaliła się zakupem nowego mieszkania. Właśnie teraz trwa jego generalny remont. W urządzeniu nowego lokum pomaga jej partner, Dominik Kowalski. W najnowszym wywiadzie, gwiazda TVP zdradziła na jakim etapie jest wykańczanie mieszkania. Wspomniała o towarzyszących przy tym sprzeczkach.

Izabela Krzan urządza z partnerem mieszkanie. Wspomniała o sprzeczkach Fot. Instagram.com / @izabellakrzan

Izabella Krzan aktualnie jest jedną z najpopularniejszych prezenterek Telewizji Polskiej, obok Idy Nowakowskiej czy Katarzyny Cichopek. Warto wspomnieć, że w marcu 2021 roku modelka zaliczyła szybki awans zawodowy, wskakując na miejsce Marzeny Rogalskiej w porannym programie "Pytanie na Śniadanie".

Przypomnijmy, że Krzan swoją karierę w show-biznesie zaczynała od tytułu "Miss Polonia", który zdobyła w 2016 roku. Gwiazda TVP należy do grona celebrytów, którzy nieustannie pozostają aktywni w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu celebrytka pochwaliła się zakupem nowego lokum.

Teraz w najnowszym wywiadzie zdradziła, na jakim etapie jest remont mieszkania. Zdradziła, że w jego urządzaniu pomaga jej partner. Nie ukrywa jednak, że przy takich inwestycjach zdarzają się sprzeczki.

Izabella Krzan podkreśliła, że jak dotąd żadna ekipa remontowa jeszcze jej nie zawiodła. Mimo wszystko wspomniała o zagryzaniu zębów.

– Mam rzeczywiście super ekipę. Natomiast narzekam na to, że chyba się postarzałam bardzo szybko i kilka lat życia straciłam, bo to jest bardzo dużo nerwów. Szczególnie że głównie sama nad tym staram się trzymać pieczę, więc tym bardziej jest intensywnie. Ale jak już sobie w perspektywie widzę na horyzoncie, że będę miała swoje ukochane mieszkanie, o którym marzyłam na tym etapie, to wszystko jestem w stanie znieść i gdzieś tam zagryźć zęby i iść dalej – zdradziła w rozmowie z Plejadą.

Dominik Kowalski, z którym celebrytka tworzy szczęśliwy związek, nie tylko wspiera ją w wyborze stylizacji na branżowe eventy, ale również doradza w urządzaniu mieszkania. Jak się okazało, sam też projektuje meble.

– On rzeczywiście podsyła mi różnego rodzaju ciekawostki, różnego rodzaju trendy, które tym panują, bo bardzo dużo temu poświęca czasu. Jako że sam projektuje meble, więc rzeczywiście nie ma opcji, żebym zrobiła coś stricte sama. Ale cenię bardzo jego gust i cieszę się, że jest moim wsparciem, bo czasami w tym całym szerokim wachlarzu możliwości można się pogubić i warto mieć kogoś, kto ci będzie koordynował niczym Krzysztof Hołowczyc na trasie – podkreśliła.

Prowadząca "Pytania na Śniadanie" TVP ukrywa jednak, że podczas remontu nie brakuje sprzeczek. Nie dotyczą one jednak stricte różnic w guście zakochanych, a zupełnie innych kwestii.

Sprzeczki może tylko w temacie takim, że jestem bardziej rzeczową osobą i potrzebuję mieć wszystko rozpisane, czasowo udokumentowane, a on jest artystą, więc wiadomo dusza artystyczna. Mamy troszeczkę inne podejście. Izabella Krzan

– Ja jestem matematyczką, on jest bardziej artystyczny, więc tu są może większe sprzeczki, ale jeśli chodzi o styl, no to mamy dosyć podobny, więc jak najbardziej. Tutaj nie ma konfliktów – podsumowała Krzan.