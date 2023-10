Polski YouTube ma nowego króla. Friz zdetronizował Blowka

W ostatnim czasie polskim Youtubem wstrząsnęła afera Pandora Gate. Na horyzoncie pojawił się jednak news, który choć na moment rozwiał ciemne chmury gromadzące się nad youtuberami przez ostatnie dwa tygodnie. Friz zdobył największą liczbę subskrybentów wśród rodzimych użytkowników tego portalu. Twórca Ekipy pokonał tym samym Blowka.

Friz przegonił Blowka w liczbie subskrybentów! Fot. Youtube / Friz

Friz został youtuberem z największą liczbą subskrybentów

Dotąd największą liczbą subskrybentów na YouTube'ie cieszył się Karol Gązwa (aka Blowek), który swój kanał prowadzi systematycznie od 2011 roku. Zaczynał od grania w Minecrafta, a z czasem dołączył do swojej twórczości także tematykę gamedevową i poradnikową.

Od niedzieli (22 października) Karola Friza Wiśniewskiego śmiało można nazwać królem polskiego YouTube'a, ponieważ przegonił swojego imiennika w rankingu subskrybentów.

Przypomnijmy, że Friz - tworząc słynną Ekipę - wyprodukował markę, która dla wielu nastolatków stała się pewnego rodzaju symbolem. 27-letni influencer swoje zamiłowanie do social mediów przekuł w olbrzymi sukces i biznes, dzięki któremu dziś może pochwalić się pokaźną sumą na swoim koncie.

"Jako 14-letni g*wniarz zaczynałem nagrywać pierwsze filmy i powiedzieć, że wszyscy znajomi śmiali się, to jak nie powiedzieć nic - w sumie nikt oprócz mnie w to nie wierzył. Ja jednak przez kolejnych 13 lat robiłem to, dając z siebie 120 proc., bo czułem, że YouTube to moja wielka pasja" – tak na wieść o byciu najpopularniejszym polskim youtuberem zareagował Friz.

To pierdola, jakaś cyferka, ale pokazuje moją drogę, poświęcenie i serducho, jakie w tym zostawiłem, a to znaczy okropnie dużo. Dziękuję wszystkim ludziom, których spotkałem w trakcie tej przygody, ale tez wam kochani! To wspólny sukces. Friz o przegonieniu Blowka w liczbie subskrybentów

Nie trzeba było długo czekać na to, aż Blowek skomentuje triumf kolegi po fachu. "Gratki, Frizula. Przekazuje swoje miejsce, trochę bez większego bólu serca, bo zasłużone" – napisał na InstaStories.

Friz o Pandora Gate

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, "Pandora Gate" to afera, o której huczy cały internet. W jednym z filmików Sylwester Wardęga nie omieszkał pominąć Friza.

– Nic nie będzie (na Friza – przyp. red.), ale niedużo tam brakowało. Friz jest czysty, jeśli chodzi o tę sprawę, natomiast on też był na tym TeamSpeaku i też próbował się do niektórych dziewczyn dobić, ale one po prostu nie odpisały mu. Friz jest czysty – przynajmniej jeśli chodzi o moją wiedzę. W tamtych latach był bardzo młodym chłopakiem – słyszymy na nagraniu.

Karol Wiśniewski zdecydował się odpowiedzieć na insynuacje Wardęgi. W rozmowie z portalem Plejada podkreślił, że wypowiedź autora materiału nie jest prawdą. – Nie jestem w sprawę zamieszany oraz nic o niej nie wiedziałem przed publikacją tych nagrań. Tak jak Sylwester mówi w materiale, jestem czysty. Wypowiedź Sylwka jest jednak dla mnie krzywdząca, ponieważ nigdy nie było niczego "blisko". Jeśli do kogoś kiedyś pisałem, to natychmiast jak dochodziło do rozmowy, zawsze pytałem o wiek – podkreślił Friz.

