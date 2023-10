Na tik-tokowym profilu Michała Paszczyka pojawiło się zaskakujące wideo. Kabareciarz z grupy Paranienormalni zwrócił się do złodzieja, który ukradł mu samochód. Zaznaczył, że choć "nie żywi urazy", to wbił mu kilka szpil, dosadnie podsumowując jego czyny.

Michał Paszczyk padł ofiarą złodzieja samochodów. Fot. Tik Tok / @paszczon

Paszczyk padł ofiarą złodzieja samochodów

W nocy 22 października Michał Paszczyk, komik znany z kabaretu Paranienormalni, wrzucił do sieci osobiste nagranie.

– Panie złodzieju, który zaj**łeś moją Toyotę C-HR, zaczynającą się od numerów DW 6FG, z ulicy Mielczarskiego na Kabatach w Warszawie chciałbym, żebyś wiedział, że nie żywię urazy. Moją pracą jest rozbawianie ludzi, twoją pracą okradanie ich. Jednak jest mi tak po prostu po ludzku przykro, że jesteś zbyt gnuśny, zbyt leniwy, nie wiem, może zbyt głupi, żeby w uczciwy sposób utrzymywać siebie i rodzinę, oczywiście jeśli taką masz – zaczął.

– À propos rodziny, nie ukradłeś mi tylko samochodu, ale zaj***łeś też czas, bo gdyby ten samochód tam stał, gdy wróciliśmy z Polskiej Nocy Kabaretowej, to bym zdążył do Wrocławia, żeby położyć dzieci spać. A tak nie wiem, czy dam radę zawieźć je rano do szkoły. Spędzam z nimi ostatnio bardzo mało czasu, bo przygotowuję się do premiery spektaklu "Super produkcja", który odbędzie się, mimo tego, że kradnąc Toyotę, zaj***łeś też część kostiumów, które były w bagażniku – dodał.

– Mam nadzieję – i życzę Ci, a raczej twojemu dziecku – żeby jego dziecko, w odróżnieniu od twojego dziecka mogło się w szkole pochwalić zawodem albo pracą, którą wykonuje rodzic – stwierdził z przekąsem.

– I mam taką prośbę, jeśli będzie kupował swojemu dziecku – jeśli takowe masz – jakąś zabawkę, nie wiem może samochodzik, powiedz, że to od pana Michała z kabaretu Paranienormalni – podsumował.

Przypomnijmy, że Michał Paszczyk od lat jest kabareciarzem i aktorem. A pochodzi z Wrocławia. To tam skończył liceum i studia aktorskie. Od zawsze ciągnęło go do występów na scenie.

Zaczął więc współpracę przy kabaretach. Największą popularność przyniosły mu skecze z grupą Paranienormalni, ale swego czasu był też członkiem Neo-nówki. Paszczyk może pochwalić się kilkoma pozycjami w swojej filmografii. Próbował swoich sił nie tylko jako aktor, ale i reżyser oraz scenarzysta.

Na swoim koncie ma też występy w teatrach. O jego życiu prywatnym niewiele wiadomo. Z profili w mediach społecznościowych dowiadujemy się jednak, że ma dwójkę dzieci.