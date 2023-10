Wyspa Bali, która jest jednym z najpopularniejszych wakacyjnych azjatyckich kierunków wśród Polaków, od nowego roku wprowadzi dodatkowy podatek turystyczny. Opłata ma być pobierana za każdym razem, kiedy będziemy pojawiać się na wyspie i będzie wynosiła 40 zł.

Bali od wielu lat zmaga się z problemem zaśmieconych plaż fot. getty images / platongkoh

Bali, malownicza wyspa w Indonezji, od dawna przyciąga podróżników z całego świata. Nie inaczej jest w przypadku Polaków, którzy coraz częściej odkrywają uroki tego egzotycznego miejsca. Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ilość Polaków odwiedzających Bali systematycznie rośnie, a w ostatnich latach osiąga wręcz rekordowe ilości.

Wizyta na Bali to podróż w krainę bajkowych plaż, mistycznych świątyń i bujnej zieleni. Ten tropikalny raj oferuje turystom niezapomniane wrażenia i liczne atrakcje. Jednym z symboli wyspy jest jej piękny, złoty piasek oraz błękitne wody Oceanu Indyjskiego, a popularne plaże, takie jak Kuta, Seminyak czy Nusa Dua, przyciągają miłośników słońca i surfingu.

Jednak od przyszłego roku każda wizyta będzie się wiązać z obowiązkiem uiszczenia opłaty, za każdym razem, kiedy pojawimy się na wyspie. Opłata formalnie ma zostać wprowadzona 14 lutego 2024 r. i będzie wynosić 150 000 IDR (rupii balijskich), czyli ok. 40 zł. Trzeba ją uregulować jeszcze przed przylotem lub po przylocie na międzynarodowe lotnisko w Denpasar, lub w lokalnych portach morskich.

Będzie to tak zwany podatek turystyczny, który od lat funkcjonuje w wielu krajach i miastach na świecie. Pieniądze, które zostaną z niego uzyskane, mają być wykorzystane na ochronę kultury i przyrody na wyspie.

Zanim jednak to nastąpi, pierwsze przychody z podatków turystycznych zostaną przekazane na modernizację gospodarki odpadami na wyspie.

Region ma z nimi ogromny problem, a znajdujące się na wyspie składowiska śmieci w okresach suszy są poważnym zagrożeniem. Jeśli w ich pobliżu dojdzie do pożaru, może to doprowadzić do prawdziwej tragedii. Równie niepokojąca jest ilość śmieci, które można spotkać na niemalże każdej plaży znajdującej się na Bali.

Jak twierdzi prezes Indonezyjskiego Stowarzyszenia Turystyki i Podróży na Bali, I Putu Winastra, międzynarodowe biura podróży bardzo pozytywnie podeszły do całej sprawy, a opłata będzie po prostu doliczana do kosztów wycieczek.

Turyści z Polski, aby móc spędzić wakacje na Bali, muszą ubiegać się o 30-dniową wizę, której koszt to około 130 zł. Można później zostać jednorazowo przedłużona o kolejne 30 dni.

