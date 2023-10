Britney Spears dużo pisze o nich w swojej autobiografii. Kim są jej rodzice oraz rodzeństwo?

Poruszająca autobiografia Britney Spears narobiła sporo szumu. Gwiazda nie pisze jedynie o swoich związkach i karierze, ale oczywiście również o swojej najbliższej rodzinie. Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o jej matce Lynne, ojcu Jamiem oraz rodzeństwie: starszym bracie Bryanie i młodszej siostrze Jamie Lynn. Britney ma z nimi napięte relacje, a wszystko z powodu 13-letniej kurateli.

Britney z siostrą Jamie Lynn. Jaką mają relacę? Fot. PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Britney Spears po raz pierwszy opowiada swoją historię. Jej książka "Kobieta, którą jestem" ukazała się na świecie, w tym w Polsce, 25 października – dwa lata po zniesieniu przez sąd kilkunastoletniej kurateli jej ojca Jamiego Spearsa. 41-latka po raz pierwszy podzieliła się z fanami swoim życiem na własnych warunkach.

Gwiazda opowiada o swoim dzieciństwie, karierze, związkach, kurateli, pisze też o niegdyś bliskich sobie ludziach, w tym Justinie Timberlake'u, Colinie Farrelu i swoich byłych mężach: Jasonie Allenie Alexandrze, Kevinie Federline (z którym ma dwóch synów: 18-letniego Seana i 17-letniego Jaydena; Federline ma wyłączne prawo opieki nad chłopcami) i Samie Asgharim. Rozwód z tym ostatnim ogłosiła zaledwie w sierpniu tego roku.

W książce Britney Spears nie zabrakło również zaskakujących fragmentów, o których pisała w naTemat Zuzanna Tomaszewicz. To m.in. strata dziewictwa w wieku 14 lat, ciąża z Justinem i aborcja, zdrady Timberlake'a i samej Britney czy zakaz usuwania spirali podczas kurateli.

Spears pisze też oczywiście dużo o swojej rodzinie: matce Lynne, ojcu Jamiem oraz rodzeństwie: starszym bracie Bryanie i młodszej siostrze Lynne. Kim są i jakie relacje ma z nimi gwiazda po wywalczeniu wolności?

Kim są rodzice Britney Spears?

Ojciec Britney Spears był żonaty z Debbie Sanders Cross, zanim ożenił się z Lynne Bridges w lipcu 1976 roku. Lynne złożyła wniosek o rozwód w 1980 roku i wystąpiła wówczas o sądowy tymczasowy zakaz zbliżania się. Para jednak się pogodziła i w 1981 roku doczekała się swojego drugiego dziecka, córki Britney. Łącznie mają trójkę dzieci: syna Bryana i dwie córki, Britney i Jamie Lynn oraz pięcioro wnuków.

Jamie Spears i Lynne Spears rozwiedli się w maju 2002 roku, ale wznowili związek w 2010 roku, chociaż nigdy nie wzięli ponownego ślubu. Nie jest to oficjalne, ale według amerykańskich mediów rodzice Britney Spears na dobre rozstali się w 2020 roku.

Jamie Spears: kim jest ojciec Britney Spears?

Jamie Spears to kontrowersyjna figura w życiu Britney Spears, głównie z powodu kurateli, którą przez 13 lat sprawował nad dorosłą córką. Mężczyznę oskarżano m.in. o życie na koszt córki i trwonienie jej majątku. Ale kim jest Jamie?

71-latek pracował jako spawacz w latach 70., miał firmę budowlaną w latach 80. i w tym samym czasie otworzył siłownię z Lynne, co znacznie poprawiło sytuację finansową rodziny. W swojej autobiografii Britney wyznała jednak, że jej ojciec miał "skrajne wahania nastroju" z powodu uzależnienia od alkoholu (w 2004 r. trafił na odwyk) i nawracających problemów z pieniędzmi.

Opisała go jako zimnego wobec siebie i swojego rodzeństwa, a najgorzej miał traktować Bryana, którego zmuszał do kariery sportowej. Gwiazda wspominała też, jak Jamie wracał pijany do domu, za co jej matka robiła mu awantury. Według Spears jego dystans do własnych dzieci wziął się z traumy z własnego dzieciństwa (samobójstwo matki, surowy i wymagający ojciec), o czym zresztą pisała również siostra Britney, Jamie Lynn, we własnej książce "Things I Should Have Said".

W 2008 roku sąd ustanowił kuratelę nad Britney i Jamie przejął nad nią kontrolę. Jak wyjawiła Britney w książce, przez 13 lat "robiła wszystko, co jej kazano". W czerwcu 2021 roku stwierdziła na sądowym przesłuchaniu, że jej ojciec powinien trafić do więzienia za to, co robił jej podczas kurateli. Sam Spears wszystkiemu jednak zaprzeczył i twierdził, że kuratela uratowała jego córce życie. Została ona oficjalnie zniesiona w listopadzie 2021 r.

"Krytyka mojego ciała w mediach była dla mnie bolesna, ale jeszcze bardziej cierpiałam, słysząc ją z ust własnego ojca. Ciągle wytykał mi, że jestem gruba i powinnam coś z tym zrobić. I tak każdego dnia ubierałam się w dres i szłam na siłownię" – napisała Spears w "Kobiecie, którą jestem".

Poczucie, że nigdy nie spełnisz oczekiwań, jest czymś przytłaczającym dla dziecka. Ojciec wbijał mi to do głowy od najwcześniejszych lat i nie przestawał, choć tak wiele udało mi się osiągnąć. Chciałam mu powiedzieć, że mnie zniszczył. Że zmusza mnie, żebym na niego pracowała. I że może nie oczekiwać, że kiedykolwiek włożę w to serce. Britney Spears "Kobieta, którą jestem"

"Przez trzynaście lat czułam się jak własny cień. Wciąż mam mdłości, gdy myślę o tym, jak długo ojciec i jego wspólniczki kontrolowali moje ciało oraz pieniądze" – dodała gwiazda. W swojej książce Britney wyjawiła też, że miała wrażenie, że jej rodzina chce ją zabić, m.in. gdy wysłali ją na przymusową terapię. "Czułam się szantażowana i zakneblowana. (...) Przez te wszystkie lata ani razu nie sprzeciwiłam się ojcu" – czytamy.

Lynne Spears: kim jest matka Britney Spears?

68-letnia Lynne Spears prowadziła przedszkole w Luizjanie, pracowała również jako nauczycielka. Wraz z Birtney napisała dwie książki: "Britney Spears' Heart-to-Heart" (2000) i "A Mother's Gift" (2001). W 2008 r. wydała też swoją własną autobiografię "Through the Storm: A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World".

Lynne zaangażowała się walkę o kuratelę w lipcu 2020 roku, kiedy poprosiła o możliwość uczestnictwa w decyzjach dotyczących finansów swojej córki. W dokumentach sądowych uzyskanych przez magazyn "Us" w kwietniu 2021 roku Jamie Spears stwierdził, że jego była żona "nie miała absolutnie żadnego udziału w kurateli swojej córki aż do bardzo niedawna". W lipcu 2021 r. Britney Spears stwierdziła w "New Yorkerze", że ma "mieszane uczucia" co do kurateli, bo to "wiele bólu i wiele zmartwień".

Sama Britney stwierdziła jednak w 2022 r., że jej matka pomogła ojcu ustanowić nad nią kuratelę, którą nazwała "czystym znęcaniem się". W "Kobiecie, którą jestem" skrytykowała również Lynne za napisanie własnej książki w 2008 r., w której mówiła m.in. o załamaniu nerwowym wokalistki. Według Spears jej matka "wykorzystała" jej znane nazwisko.

Bryan Spears: kim jest starszy brat Britney Spears?

46-letni Bryan Spears to starszy brat Britney Spears, który urodził się w 1977 roku, cztery lata przed sławną siostrą. Gwiazda wyjawiła w książce, że miała z nim w dzieciństwie świetne relacje, a przez kilka lat spała z nim nawet w jednym łózku.

Bryan skończył studia na kierunku kinezjologia, ale gdy Britney stała się sławna, zaczął pracować jako menadżer dla swojej rodziny. Był także producentem kilku projektów swojej najmłodszej siostry Jamie Lynn, w tym serialu "Zoey 101". W 2009 roku Spears poślubił Graciellę Sanchez, ale w sierpniu 2015 roku jego żona złożyła pozew o rozwód. Mają córkę Lexie.

W czerwcu 2022 roku Britney ujawniła powód, dla którego nie zaprosiła swojego brata na swój ślub z Samem Ashgarim (Spears i Ashgari rozstali się w 2023 roku po 14 miesiącach małżeństwa): to jego stosunek do kurateli. "Żadne z was nigdy nie chciało, żeby (kuratela) się zakończyła, ponieważ wszyscy kochaliście mi mówić, co mam robić i traktować mnie jakbym była nikim" – napisała na Instagramie we wpisie, który potem usunęła.

Jamie Lynn Spears: kim jest młodsza siostra Britney Spears?

Jamie Lynn Spears to młodsza siostra Britney Spears. Urodziła się w 1991 roku, gdy Britney miała 10 lat. Na fali kariery swojej siostry Jamie sama stała się sławna: od 2005 do 2008 r. grała główną rolę w serialu Nickelodeonu "Zoey 101". W 2013 roku próbowała robić karierę w muzyce country (nagrała EP-kę "The Journey"), a w 2020 r. zaczęła pojawiać się w serialu Netfliksa "Słodkie magnolie".

Jamie Lynn wycofała się z show-biznesu po ogłoszeniu w 2007 roku, że jest w ciąży w wieku 16 lat. W czerwcu 2008 roku powitała córkę Maddie wraz z byłym narzeczonym Caseyem Aldridge'em. W marcu 2014 roku aktorka wyszła za mąż za Jamiego Watsona, a cztery lata później na świat przyszła ich córka Ivey.

Jamie Lynn wyraziła wsparcie dla Britney w czerwcu 2021 roku. Na Instagram Stories stwierdziła, że nie ma "nic do zyskania ani stracenia" z powodu kurateli, ponieważ jest jedynie "siostrą, która troszczy się o szczęście Britney". Dodała także później: "każdy ma prawo do wyrażania siebie, ale czy możemy skończyć z tymi groźbami śmierci, zwłaszcza groźbami śmierci wobec dzieci".

"The New Yorker" napisał w lipcu 2021 r., że Jamie Lynn jest jedynym członkiem najbliższej rodziny Britney, który nie jest na jej utrzymaniu, co potwierdziła sama aktorka. W 2022 r., już po zniesieniu kurateli, napisała własną biografię "Things I Should Have Said", za co została mocno skrytykowana. Fani Britney twierdzili, że Jamie Lynn chciała wyprzedzić książkę siostry i się "wybielić". Sama Britney również oskarżyła Jamie Lynn o zarabianiu na niej samej.

W "Kobiecie, którą jestem" Britney Spears napisała o trudnej relacji ze swoją młodszą siostrą. 11-letnią Jamie Lynn nazwała "totalną suką". Wypomniała aktorce brak wsparcia podczas kurateli: siostra miała mówić Britney, żeby "przestała walczyć", po tym jak została umieszczona na odwyku przez ich ojca w 2018 roku.

Jaki Britney ma dziś stosunek do Jamie Lynn? "Zawsze będzie moją siostrą. Kocham ją i życzę jak najlepiej zarówno jej samej, jak i jej wspaniałej rodzinie. (...) Pracuję nad tym, by czuć więcej współczucia niż złości do niej i każdego, kto w moim odczuciu mnie skrzywdził" – skwitowała pod koniec książki "Kobieta, którą jestem".