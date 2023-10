Britney Spears wyznała po latach, że dokonała aborcji. Ujawniła, że zaliczyli z Justinem wpadkę

Książkowa biografia Britney Spears dopiero wyjdzie, ale amerykańskie media już dotarły do jej fragmentów. Jednym z najmocniejszych jest ten dotyczący związku piosenkarki z Justinem Timberlakem. Wyznała, że zaliczyli wpadkę i choć chciała mieć dzieci, to po namowach jej ówczesnego partnera, podjęli decyzję o przerwaniu ciąży.

Britney Spears opowiada w biografii o kulisach jej związku z Justinem Timberlakem Kadr z YouTube / Inside Edition

W książce "Kobieta, którą jestem" będziemy mogli przeczytać, że ciąża z Justinem Timberlakem była "niespodzianką". Oboje nie mieli wtedy nawet 20 lat, więc musieli zdecydować, czy chcą już zostać rodzicami, czy dokonać aborcji.

Britney Spears dokonała aborcji. Przekonał ją do tego Justin Timberlake

"Bardzo kochałam Justina. Zawsze liczyłam na to, że pewnego dnia założymy rodzinę, ale Justin zdecydowanie nie był zadowolony z ciąży. Powiedział, że nie byliśmy gotowi na dziecko w naszym życiu, że byliśmy zbyt młodzi" – czytamy we fragmencie opublikowanym przez "Reutersa".

Britney Spears napisała, że gdyby to była wyłącznie jej decyzja, to "nigdy by tego nie zrobiła". "Jednak Justin był pewny tego, że nie chce zostać ojcem" – wspomina w książce. To wydarzenie opisała jako "jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń w jej życiu". Portal "TMZ" dodaje, że była "skonfliktowana", ale po długich dyskusjach podjęli wspólną decyzję o aborcji.

Justin Timberlake i Britney Spears poznali się w dzieciństwie na planie programu telewizyjnego "Klubie Myszki Miki" (piosenkarka dołączyła do obsady mając 11 lat). Później zaczęli się spotykać przez około trzy lata, aż do rozstania w 2002 roku.

"Reuters" przypomina, że ich związek był na celowniku tabloidów. Spears była nieustannie pytana o swoje dziewictwo. Timberlake w końcu przyznał mediom, że "pie***ył Britney Spears", a potem napisał piosenkę "Cry Me a River" (wyszła w 2002 r.), w której sugerował, że go zdradzała. W odpowiedzi piosenkarka napisała balladę "Everytime".

W dokumencie "Framing Britney Spears" z 2021 r. jest fragment o tym, jak Spears była upokarzana w mediach po rozstaniu z Timberlakem. Piosenkarz po premierze filmu przeprosił Spears (i Janet Jackson) na Instagramie za swoje wypowiedzi i zachowanie. Napisał, że "zawiódł" obie artystki.

Britney Spears ma dwóch synem z tancerzem i muzykiem Kevinem Federlinem

Spears doczekała się w końcu dzieci. Jest matką dwóch synów (Seana Prestona i Jaydena Jamesa), a ich ojcem jest jej drugi mąż, Kevin Federline. Rozwiedli się w 2007 r. W zeszłym roku spodziewała się też trzeciego dziecka - tym razem z Samem Asgharim. Niestety poroniła. W sierpniu roku krótkie małżeństwo Britney Spears i Sama Asghariego zakończyło się.

"Jak wszyscy już wiedzą, Hesam (tak piosenkarka zwraca się do męża - red.) i ja nie jesteśmy już razem... 6 lat to długi czas, aby być z kimś, zatem jestem trochę zszokowana, ale... Nie jestem tutaj, aby wyjaśnić, dlaczego, bo szczerze mówiąc to niczyja sprawa" – oznajmiła Britney Spears, podkreślając, że nie mogła dłużej znosić bólu.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2021 r. zakończyła się głośna sprawa związana z kuratelą. Sąd w Los Angeles przychylił się do wniosku Britney Spears i zawiesił jej ojca w wykonywaniu obowiązków kuratora, które Jamie Spears pełnił przez 13 lat.

Britney Spears znów tańczy z nożami. I chwali się sprzedażą biografii

Niedawno o Britney Spears było znów głośno z powodu jej niepokojących filmików na Instagramie. Tańczyła na nich z nożami, a w tle mogliśmy byli zobaczyć jej psiaki. Internauci byli przerażeni, że piosenkarka może zrobić coś sobie lub czworonogom. Portal TMZ doniósł, że w 27 września) w jej domu pojawiła policja.

Funkcjonariusze pojechali na miejsce, aby zobaczyć, czy z artystką wszystko w porządku. Nic jednak nikomu się nie stało. Spears nawiązała do tego wydarzenia, a także najwyraźniej do obecnego zamieszania w mediach i parę godzin temu dodała kolejny, podobny film, ale z... plastikowymi nożami.

Przy okazji dodała kolejny post, w którym chwali się, że jej książka na tydzień przed premierą wspięła się na sam szczyt listy sprzedaży na Amazonie. W Polsce "Kobieta, którą jestem" będzie mieć premiera 25 października.