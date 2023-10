Lubisz kryminalne śledztwa, tajemnice i... eksperymenty z czasem? Jeśli odpowiedź brzmi twierdząco, to zakochasz się (lub już zakochałeś) w netfliksowych "Ciałach". Na zapełnienie pustki po "Bodies" wybraliśmy sześć zagadkowych seriali w stylu hitu Netfliksa, równie zagmatwanych i wciągających.

"Ciała" to hit Netfliksa Fot. Netflix

"Ciała" to brytyjski miniserial stworzony przez Paula Tomalina na podstawie powieści graficznej Si Spencera pod tym samym tytułem. Netflix nazywa "Bodies" "nietypowym proceduralnym kryminałem", a produkcja jest połączeniem serialu kryminalnego, mystery, thrillera i science fiction. W całości wleciała na platformę 19 października i obecnie jest numerem jeden w TOP 10 najpopularniejszych filmów Netfliksa w Polsce.

O czym są "Ciała" Netfliksa reklamowane hasłem "Czworo detektywów. Cztery osie czasu. Jedno ciało"? Czwórka śledczych w czterech różnych epokach prowadzi śledztwo w sprawie... tych samych zwłok znalezionych na Longharvest Lane na londyńskim East Endzie w 1890, 1941, 2023 i 2053 roku.

"Detektywi szybko odkrywają, że ich dochodzenia na przestrzeni dekad są ze sobą powiązane, a wszystkie tropy prowadzą do enigmatycznego lidera politycznego Eliasa Mannixa (Stephen Graham). Czy odegrał jakąś rolę w morderstwie? A może w grę wchodzi coś o wiele bardziej złowrogiego? Aby rozwiązać zagadkę, czwórka detektywów musi znaleźć sposób, aby ze sobą współpracować i odkryć spisek trwający 150 lat" – czytamy w opisie.

W serialu "Ciała" grają m.in. Jacob Fortune-Lloyd, Shira Haas, Amaka Okafor, Kyle Soller, Greta Scacchi, Tom Mothersdale, Michael Jibson i wspomniany Stephen Graham. Serial liczy osiem odcinków.

"Ciała" ("Bodies") są sukcesem nie tylko pod względem oglądalności: mają dobre recenzje. Na Rotten Tomatoes mają obecnie 83 proc. od krytyków (na podstawie 19 recenzji) i 77 proc. od widzów. "Wiele pokręconych linii czasowych "Ciał" – których opoką jest niezastąpiony Stephen Graham – łączy się w jeden satysfakcjonujący seans" – brzmi ocena w serwisie. Z kolei na polskim Filmwebie "Ciała" mają obecnie ocenę 7,2/10.

Seriale podobne do "Ciał" Netfliksa

Obejrzałeś wszystkie odcinki i szukasz produkcji w zbliżonym stylu? Oto sześć seriali podobnych do "Ciał" ("Bodies").

1. Dark (2017-2020, Netflix)

Niemieckiego "Dark" nie mogło zabraknąć na tej liście. Mimo że to nie serial kryminalny, to jest to jeden z najlepszych (albo wręcz najlepszy) tytuł łączący tajemnice i podróże w czasie. Nie mówiąc już o mrocznym, zagadkowym klimacie.

Historia rozpoczyna się w małej miejscowości Winden w 2019 roku wraz z zaginięciem lokalnego chłopca. Od tej pory nic już nie będzie takie samo, a ilość zwrotów akcji i zaskoczeń może przyprawić o (satysfakcjonujący) ból głowy. Ten pogmatwany serial – który najlepiej oglądać z drzewem genealogicznym bohaterów, żeby się nie pogubić – zakończył się po trzech sezonach zgodnie z planami twórców i doczekał się świetnego, sensownego zakończenia.

2. Freud (2020, Netflix)

"Freud" usatysfakcjonuje miłośników kryminalnych śledztw oraz wątków w "Bodies" dziejących się w przeszłości. Ten austriacko-niemiecki serial, jak sugeruje tytuł, skupia się na słynnym psychoanalityku Zygmuncie Freudzie, który prowadzi śledztwo w sprawie zagadkowej serii morderstw, a przy okazji trafia na ślad okultystycznej konspiracji. Nie jest to jednak produkcja dla osób lubiących... historyczną dokładność. Mimo że niedoceniany "Freud" został skasowany po pierwszym sezonie, to można spokojnie traktować go jako miniserial, bo stanowi zamkniętą całość.

3. Sense8 (2015-2018, Netflix)

"Sense 8", serial sióstr Wachowskich, opowiada o ośmiorgu nieznajomych, których łączy niewyjaśniona więź. Zachwyca tajemniczą fabułą, zdjęciami w aż kilku lokalizacjach na świecie, świetną reprezentacją LGBT i wielowymiarowymi bohaterami.

Dlaczego pojawił się na tej liście? Bo spodoba się fanom tajemnic, fabularnego pogmatwania i skakania od jednego miejsca akcji w drugie. "Sense8" do dziś jest otoczony kultem. Został przedwcześnie skasowany, co wywołało prawdziwą burzę – do tego stopnia, że Netflix zamówił odcinek specjalny serialu, aby dać wściekłym widzom satysfakcjonujące zakończenie.

4. Dom grozy (2014-2016, SkyShowtime)

Kolejna propozycja dla fanów historycznych thrillerów, którym najbardziej podobał się w "Ciałach" XIX-wieczny wątek oraz mrocznych tajemnic. "Dom grozy", bardziej znany pod oryginalnym tytułem "Penny Dreadful", to znakomite połączenie dramatu, gotyckiego horroru, thrillera, fantasy i serialu historycznego, w którym pojawiają się ikoniczne kulturowe postaci, jak Dorian Grey, Wiktor Frankenstein czy Drakula, a także nadprzyrodzone istoty. Klimat tego serialu SkyShowtime z Evą Green, który doczekał się trzech sezonów (i spin-offu "Dom grozy: Miasto Aniołów"), jest nie do podrobienia.

5. Miasteczko Twin Peaks (1990-1991, SkyShowtime) i Twin Peaks (2017, SkyShowtime i Prime Video)

"Bez 'Miasteczka Twin Peaks' nie byłoby dzisiejszej jakościowej telewizji, a to tylko jedna z jego zalet. David Lynch mistrzowsko zadrwił z widzów i zagrał na nosie ich przyzwyczajeniom oraz oczekiwaniom. Z zaczynającego się jak opera mydlana oraz kryminał serialu kultowy reżyser przeszedł do totalnej psychodelii i surrealizmu, czyli tego, z czego jest najbardziej znany. A co najlepsze – miliony widzów na całym świecie właśnie za to pokochały serial o morderstwie Laury Palmer" – pisała w naTemat Maja Mikołajczyk w tekście "Po ich seansie nie będziesz wiedzieć, co ze sobą zrobić. Oto dziesięć seriali 'mózgotrzepów'".

Kultowe "Miasteczko Twin Peaks", które w 2017 r. doczekało się kontynuacji "Twin Peaks", to pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów seriali. Z "Ciałami" Netfliksa produkcję Lyncha łączą tajemnice, mroczny klimat, a także dochodzenie w sprawie zagadkowego morderstwa. To bez wątpienia jeden z najlepszych tytułów w tym zestawieniu.

6. Czarne lustro (2011-, Netflix)

"Czarnego lustra", czyli "Black Mirror", nie mogło tutaj zabraknąć. To propozycja dla tych, którym najbardziej podobały się w "Ciałach" wątki science fiction oraz wizja przyszłości. To antologia, która obecnie liczy już sześć sezonów, co oznacza, że każdy odcinek jest osobną historią: z innymi bohaterami, w innym czasie i miejscu akcji. Przygotuj się na "zrytą banię", dystopijne wizje rzeczywistości lub przyszłości oraz spory niepokój po seansie. Zwłaszcza, że sporo rzeczy z serialu Netfliksa już się spełnia.

