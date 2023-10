Katarzyna Grochola za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała fanom przykre wieści. Pisarki zabraknie na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Okazuje się, że to wszystko przez problemy zdrowotne. Co dolega autorce wielu bestsellerowych pozycji?

Katarzyna Grochola ma problemy ze zdrowiem. fot Artur Zawadzki/REPORTER

Katarzyna Grochola w ostatnich latach mierzyła się z poważnymi kłopotami. Pisarka miała raka i jest po kilku operacjach. Teraz wyszło na jaw, że znów nie czuje się najlepiej.

Na jej instagramowym koncie pojawiło się nagranie. Przekazała w nim, że niestety musi odwołać swój udział w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Wrócił jej ból kręgosłupa.

Grochola: Mój kręgosłup znowu odmówił posłuszeństwa

Zwróciła się też z prośbą do fanów, aby darowali sobie przykre insynuacje.

– Pozdrawiam wszystkich. Chcę was bardzo przeprosić, ale nie spotkamy się na Targach Książki w Krakowie, na które mam nadzieję, że jedziecie. Mój kręgosłup znowu odmówił posłuszeństwa, dzieje się tak po prostu już od dwóch miesięcy. Więc nie piszcie mi, że jestem pod wpływem procentów, jestem pod wpływem środków przeciwbólowych – powiedziała.

Pod postem od razu zaroiło się od słów wsparcia dla Grocholi. Jedna z internautek zwróciła uwagę na to, jak zachowują się niektórzy użytkownicy wobec pisarki.

"Przytulam i życzę sił do życia. Pani Katarzyno, jak mogą ludzie być tak straszni i napisać, że jest pani pod wpływem procentów, to są podli ludzie" – czytamy. Artystka nie zostawiła tego bez odpowiedzi. "Mogą, ale się nie przejmujemy" – napisała.

Pisarka mierzyła się z rakiem płuca

Dodajmy, że to nie jedyne problemy zdrowotne Grocholi. Pod koniec 2022 roku dowiedzieliśmy się, że pisarka przebywała w szpitalu. Niedługo później przemówiła sama zainteresowana. Przyznała, że ma raka prawego płuca i jest po podwójnej operacji. – Poszłam z marszu, na chwilę, na badanie i okazało się, że tam coś siedzi i świeci na dodatek. Nie miałam czasu się zastanowić. To nie pierwszy raz przecież. Ale ostatni – mówiła w styczniu w rozmowie z Dorotą Wellman. Nadmieniła, że nowotwór zaatakował jej organizm drugi raz w życiu. – Wtedy miałam 30 lat i malutkie dziecko. Bardziej się bałam – wyznała. Sytuacja z rakiem u Grocholi się ustabilizowała. Autorka kilka tygodni temu udzieliła wywiadu Kamilowi Frątczakowi z naTemat, w którym opowiedziała m.in. o swoim stosunku do polityki i nowej książce.