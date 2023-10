O rodzicach mówi się wiele. Jego mama (Kanadyjka) była rzeczniczką byłego premiera Kanady, a ojciec próbował zrobić zawrotną karierę jako aktor. Dzięki swoim znajomościom załatwił mu kilka pierwszych ról. Wielu zastanawia się jednak, czy Matthew Perry miał żonę i dzieci. Odpowiadamy.

Nie żyje Matthew Perry. Fot. Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News

W niedzielę nad ranem świat obiegła tragiczna wiadomość. Nie żyje Matthew Perry, który zdobył ogromną rozpoznawalność dzięki roli Chandlera Binga w serialu komediowym "Przyjaciele". Aktor został znaleziony martwy w wannie w swoim domu w Los Angeles. Śledczy zajmują się ustaleniem oficjalnej przyczyny śmierci.

Wiele znanych osób jest zdruzgotanych odejściem 54-letniego artysty. Sieć zalewa fala pożegnalnych wpisów, w których fani i znane osobowości wspominają Perry'ego. Nawet sam premier Kanady Justin Trudeau opublikował wpis, w którym czytamy:

"Śmierć Matthew Perry'ego jest szokująca i zasmucająca. Nigdy nie zapomnę zabaw, w które graliśmy na szkolnym boisku. Wiem, że ludzie na całym świecie nigdy nie zapomną radości, jaką im przyniósł. Dzięki za radość, Matthew. Byłeś kochany i będzie cię brakować".

Być może niewiele osób wie, ale Matthew w dzieciństwie spędził sporo czasu z przyszłym premierem Kanady. Wpływ na to miała między innymi praca jego mamy Suzanne.

Matthew Perry – rodzice John i Suzanne

Choć mama i tata Matthew Perry'ego zostali rodzicami w młodym wieku i szybko się rozstali, to mają ciekawe punkty w swoim życiorysie.

Rodzicielka aktora, Suzanne, była rodowitą Kanadyjką. W pewnym okresie w swoim życiu pracowała dla premiera Kanady, Pierre’a Trudeau (ojca Justina), jako rzeczniczka prasowa. Poprzez to Perry jako dziecko bawił się z synem polityka. Chodzili nawet razem do szkoły.

Matka aktora ma też na swoim koncie pracę jako prezenterka wiadomości w Toronto. Po rozwodzie z ojcem Matthew wyszła za mąż za popularnego prezentera wiadomości Keitha Morrisona. Para doczekała się czwórki dzieci.

Suzanne Perry może pochwalić się nienaganną aparycją. Media podają, że mama słynnego aktora próbowała też swoich sił jako modelka.

Z kolei jego tata John Bennett Perry pochodził z USA. Po rozstaniu z matką Matthew skupił się na swojej karierze. Próbował zawojować Hollywood. Grywał jednak najczęściej drugoplanowe role w niskobudżetowych produkcjach.

Mimo tego miał spore znajomości w branży. W tamtym czasie jego nastoletni syn rozwijał swoją grę w tenisa. Szło mu całkiem nieźle. Postanowił przylecieć do ojca do Kalifornii, by tam kontynuować treningi. Niestety amerykańscy juniorzy okazali się być nieco lepsi. Wtedy Matthew zainteresował się aktorstwem. Tata pomógł mu się dostać na plan sitcomów "Charles in Charge" oraz "Silver Spoons".

John'a Perry'ego mogliśmy natomiast oglądać w takich produkcjach jak "Fools Rush In", "The Beginning of Wisdom", "Friends" czy "Scrubs". Ale największą popularność zyskał, występując w reklamie linii kosmetyków męskich marki "Old Spice", gdzie odgrywał rolę żeglarza.

Ojciec zmarłego aktora angażuje się też w aktorstwo teatralne. Należy do grupy "The Ojai Valley Boys". W latach 80. ożenił się jeszcze raz. Jego żoną została Debbie Boyle.

Matthew Perry – liczne randki. Aktor nie miał żony i dzieci

Gwiazdor "Przyjaciół" wiele razy szukał miłości. Jeszcze niedawno media plotkarskie rozpisywały się o jego koncie na aplikacji randkowej. Perry nigdy nie wziął ślubu i nie doczekał się dzieci.

Głośno było jednak o jego relacjach z kobietami. Jeszcze w czasach "Przyjaciół" spotykał się z Yasmine Bleeth ("Słoneczny patrol"). Mówiło się o jego spotkaniach z Heather Graham, Julią Roberts i Meg Ryan.

Najdłużej w związku był z Lizzą Caplan ("Wredne dziewczyny", "Wieczór panieński", "Masters of Sex"). Para jednak skutecznie chroniła swoją prywatność przed mediami. Byli razem sześć lat. Rozstali się w 2012 roku.