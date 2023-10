Świat obiegła smutna informacja o nagłej śmierci Matthew Perry'ego. Największą popularność przyniosła mu rola słynnego Chandlera w serialu "Przyjaciele". Amerykański aktor ma jednak na swoim koncie występy w wielu innych znanych produkcjach.

Filmy, w których wstąpił Matthew Perry. Fot. Michael Germana/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

W nocy z soboty (28 października) na niedzielę do mediów trafiła przykra wiadomość o odejściu Matthew Perry'ego. Służby ratownicze znalazły aktora bez oznak życia w jacuzzi w jego domu.

– Policja w Los Angeles prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Perry’ego – poinformowało CNN źródło organów ścigania. Podało ono, że obecnie nie podejrzewa się żadnego przestępstwa. Dochodzenie w sprawie incydentu prowadzi Wydział ds. Rozbojów i Zabójstw Policji w tym mieście.

Jego śmierć bez wątpienia pogrążyła w smutku wszystkich fanów, jak i kolegów i koleżanki z branży. Aktor zyskał sympatię rzeszy widzów, wcielają się w postać Chandlera, który obok Rachel, Monici, Phoebe, Joey'a i Rossa był jednym z tytułowych "Przyjaciół".

Warto jednak wspomnieć, że to nie jedyna rola w hitowej produkcji, którą miał na swoim koncie Perry.

Matthew Perry: pierwsze role

Pochodził z Williamstown w stanie Massachusetts. To tam przyszedł na świat 19 sierpnia 1969 roku. Jego rodzicami byli kanadyjska modelka i prezenterka Suzanne Perry i aktor John Perry. Po ich rozwodzie przyszły aktor przeprowadził się z matką do Ottawy w Kanadzie.

Początkowo myślał o rozwijaniu swojej pasji do sportu. Świetnie grał w tenisa. W wieku 15 lat jednak zdecydował, że wróci do USA i zamieszka z ojcem. To John Perry pomógł mu dostać się na pierwsze plany zdjęciowe.

Swoją pierwszą ekranową rolę Matthew otrzymał w 1987 roku. Wcielił się w Chazza Russella w serialu "Second Chances".

Większy angaż dostał w serialu "Sydney", gdzie grał starszego brata tytułowej bohaterki, którą była Valerie Bertinelli.

Można go było oglądać także w takich formatach jak:

"Szalona małolata"

"Dzieciaki, kłopoty i my"

"Beverly Hills, 90210"

Przełom w karierze Perry'ego. Rola Chandlera w "Przyjaciołach"

Przełomową rolą w karierze Perry'ego była ta w serialu "Przyjaciele". Przyjęcie angażu i wcielenie się w Chandlera Binga było dla młodego aktora przepustką do wielkiego świata. Gdy Perry podpisywał kontrakt, jeszcze nie wiedział, że będzie to tak hitowy i kręcony przez 10 lat sitcom.

Matthew jako Chandler zyskał oszałamiającą sławę. Już później nie ukrywał, że właśnie to było jego skrytym marzeniem. – Tak bardzo chciałem być sławny, że aż para buchała mi z uszu – mówił w 2002 roku w rozmowie z "The New York Times". –Pragnąłem uwagi, dolarów i najlepszego stolika w restauracji – wyznał.

Choć Perry cieszył się popularnością, to jednocześnie zaczęły się jego problemy. Uzależnił się od leków. Doszło nadużywanie alkoholu i narkotyków. Kilka lat temu wyjawił, że nawet nie pamięta okresu kręcenia "Przyjaciół" między trzecim a szóstym sezonem. Wydał fortunę na odwyki i leczenie, aby wyjść na prostą.

W jego portfolio znalazły się również inne znane tytuły. Matthew zagrał w dwóch częściach komedii sensacyjnej "Jak ugryźć 10 milionów" oraz w "Kto pierwszy, ten lepszy!". Miał także na swoim koncie seriale: "Studio 60", "17 Again", "Mr. Sunshine" oraz "Dziwna para".

Był czterokrotnie nominowany do nagrody Emmy (raz za "Przyjaciół"), dwa razy do People's Choice Award i raz do Złotego Globu.