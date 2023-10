Była gwiazda porno, a teraz początkująca raperka opublikowała w sieci przejmującą relację. Bogini Gypsy Queen opisała, jak znów popadła w uzależnienie od marihuany. Omal nie skończyło się tragedią, bo młoda kobieta wyznała, że próbowała popełnić samobójstwo.

Co dzieje się z Bogini Gypsy Queen? Fot. boginigypsyqueenx

Bogini Gypsy Queen jeszcze niedawno występowała w filmach dla dorosłych, ale porzuciła tę branżę, aby zająć się muzyką.

Tymczasem na jej Instastory pojawiła się relacja, w której opisała swój problem z uzależnieniem od narkotyku. Początkująca raperka wyjawiła, że przez problemy próbowała odebrać sobie życie. "Kochani, należy wam się kilka słów na temat ostatnich trzech miesięcy. Kilka lat temu miałam ogromny problem z uzależnieniem, potrafiłam naprawdę wypalić ogromne ilości w każdy dzień mojego życia, przez prawie dwa lata. Gdy poznałam mojego męża, wyciągnął mnie ze wszystkiego i dzięki temu stanęłam na nogi i zaczęłam żyć jak człowiek" – napisała.

"Ponad trzy miesiące temu, gdy wróciłam do Polski, wpakowałam się w to z powrotem. Wyszłam z domu bez słowa, pozostawiając wszystkie obowiązki, moje życie, męża, zaczęłam palić jak nigdy przedtem. Nie poradziłam sobie z hejtem i uciekłam w to, co w przeszłości było moją największą porażką" – dodała.

"Dziś o trzeciej w nocy próbowałam popełnić samobójstwo. W szpitalu, pierwszy telefon wykonałam do mojego męża – błagałam go o pomoc. Sprawiłam dużo cierpienia wielu osobom, a zwłaszcza jemu. Pojawił się w szpitalu i znowu pomaga mi stanąć na nogi. Od czwartku zaczynam terapię. Proszę, trzymajcie kciuki, a tym którzy myślą, że palenie to tylko zabawa, przestrzegam, nie wszystko jest takie fajne! Na początku jest super, ale po latach depresja, po latach to koszmar" – ostrzegła fanów. ***

Przypominamy, że każda osoba, która boryka się z depresją lub ma problemy i chciałby porozmawiać, może zadzwonić pod jeden z poniższych numerów telefonu: