To tam ukrywa się Grzegorz Borys? Nowy alert wskazuje na ważny szczegół

We wtorek rano do mieszkańców Trójmiasta został wysłany nowy alert RCB ws. poszukiwań Grzegorza Borysa. Treść wiadomości mówi o znacznie mniejszym obszarze działań służb.

Jak przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na platformie X, we wtorek rano do mieszkańców rozesłano kolejny alert. Jak zaznaczono, dotyczy on odbiorców na terenie samej Gdyni.

Przełom w poszukiwaniach Borysa? RCB wysłało nowy alert do mieszkańców

"Uwaga. Policja prowadzi poszukiwania Grzegorza Borysa. Nie utrudniaj działań służb i nie wchodź do lasu na terenie Gdyni pomiędzy Karwinami a Chwarznem-Wiczlinem" – brzmi treść sms-a.

Choć podobne alerty są wysyłane mieszkańców od tygodnia, tym razem alert informuje o znacznie mniejszym obszarze poszukiwań 44-letniego żołnierza podejrzanego o zabójstwo 6-letniego syna.

Wcześniejsze wiadomości dotyczyły Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, którego powierzchnia wynosi ok. 20 tys. hektarów. Teraz alert mówi o kilku tysiącach hektarów.

