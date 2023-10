W nowym sezonie "Mam Talent" zajdą spore zmiany. Wiadomo już, że będzie inny skład jury. Spore emocje wywołał angaż młodej artystki Julii Wieniawy. Wielu zastanawia się, kto będzie prowadzącym, skoro Marcin Prokop tym razem też będzie oceniał występy uczestników. Właśnie pojawiło się nazwisko potencjalnego kandydata na to stanowisko. Widzowie TVN dobrze go znają.

Zmiany w "Mam Talent". Fot. Pawel Wodzynski/East News

"W 15. sezonie nadejdzie czas na zmiany. Małgosia Foremniak oraz Jan Kliment rozstaną się z rolami jurorów. Gosiu, Janku, dziękujemy Wam za Wasze zaangażowanie, doświadczenie i wrażliwość, dzięki którym scena naszego programu była tak wyjątkowym miejscem. Jesteśmy wdzięczni za czas spędzony z Wami w 'Mam Talent'" – mogliśmy przeczytać w oświadczeniu na oficjalnym profilu programu w mediach społecznościowych. W sierpniu TVN poinformowała też, kto zostanie nowymi jurorami "Mam talent". Dla fanów show nie będzie zbyt dużym zaskoczeniem to, że Marcin Prokop awansował i niebawem pochyli się wraz z Chylińską nad tym, co mają mu do zaprezentowania uczestnicy.

W roli jurorki swoje siły sprawdzi również jedna z największych polskich gwiazd młodego pokolenia, Julia Wieniawa. "W nowej roli sprawdzi się także Marcin Prokop, znany widzom jako prowadzący [...]. Razem z Agnieszką Chylińską i Julią Wieniawą, oceni występy utalentowanych uczestników. Najnowsza edycja 'Mam Talent!' pojawi się na antenie TVN już w przyszłym roku" – dodano w komunikacie.

Zmian w "Mam Talent" ciąg dalszy. Kto będzie prowadzącym?

Portal wirtualnemedia.pl dowiedział się, że nagrania do nowego sezonu show ruszą w listopadzie. Wszystko wskazuje więc na to, że program zostanie wyemitowany już wiosną 2024 roku.

Ponadto, poza zmiana w jury w formacie pojawi się też nowa osoba prowadząca lub prowadzący.

Przypomnijmy, że przez wiele lat legendarnym duetem prowadzących byli: Marcin Prokop i Szymon Hołownia. Potem Hołownię nastąpił komik Michał Kempa. Jednak i on zrezygnował z tej roli.

Kto więc zostanie gospodarzem "Mam Talent"? Jeszcze nie pojawiło się oficjalne stanowisko w tej sprawie ze strony produkcji, ale do mediów wyciekło już nazwisko pierwszego potencjalnego kandydata. Prawdopodobnie zostanie nim Damian Michałowski, którego obecnie możemy oglądać m.in. w "Dzień dobry TVN".

– Na razie szykuję się do nowego sezonu… skoków narciarskich. W listopadzie startujemy i mam dla widzów mnóstwo niespodzianek. Na razie tyle mogę powiedzieć – powiedział sam zainteresowany portalowi Plejada. Dziennikarz finalnie jednak nie zaprzeczył doniesieniom.

O kandydaturze Michałowskiego mówi też ostatnio informator Plotka.

– Brane są pod uwagę różne warianty, co do prowadzenia programu, w tym np. duet męsko-damski, ale Damian to poważny kandydat. Przed kamerą czuje się jak ryba w wodzie, ma doświadczenie i luz znany swojemu poprzednikowi. Jest na to duża szansa, że nowy gospodarz to będzie on – przekazała osoba powiązana z produkcją.