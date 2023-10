Nagła śmierć Cezarego Olszewskiego – trenera celebrytów z programu "Taniec z gwiazdami", zasmuciła wiele osób. Choreograf miał zaledwie 42 lata. Znaleziono go bez oznak życia w pokoju hotelowym. Tymczasem prokuratura ujawnia, co mogło być przyczyną jego śmieci.

Nie żyje Cezary Olszewski. Fot. TRICOLORS/EAST NEWS

W poniedziałkowy poranek (30 października) do mediów trafiła wstrząsająca informacja o śmierci tancerza, Cezarego Olszewskiego. Serwis eostroleka.pl podał, że ciało tancerza znaleziono w jednym z hoteli na terenie Ostrołęki.

Jaka była przyczyna śmierci Olszewskiego? Głos w sprawie zabrała rzeczniczka ostrołęckiej prokuratury Elżbieta Edyta Łukasiewicz. "Przy zwłokach znaleziono dokumenty wystawione na osobę Cezarego O. (...) Na podstawie przeprowadzonych czynności nie stwierdzono żadnych śladów mogących wskazywać na udział osób trzecich w spowodowaniu śmierci Cezarego O. Natomiast ustalono, że zgon prawdopodobnie nastąpił z przyczyn mózgowych, tj. udaru mózgu. W związku z powyższymi okolicznościami, odstąpiono od przeprowadzania sekcji zwłok. Aktualnie w sprawie wykonywane są czynności procesowe, m. in. zabezpieczany jest hotelowy monitoring" – przekazała Plejadzie.

Cezary Olszewski nie żyje. Kim był?

Cezary Olszewski przyszedł na świat 17 lipca 1981 r. w Ostrołęce. "Wychowałem się w blokowisku, na którym nie było za ciekawie. Było ciężko, ale jakoś sobie radziłem. (...) Wylądowałem troszkę lepiej niż moi koledzy z osiedla" – wspominał w jednym z odcinków "Tańca z gwiazdami".

Kiedy miał 12 lat, mama przekonała go do tego, by spróbował swoich sił w tańcu. Sala treningowa szybko stała się jego drugim domem. "Mama mnie wysłała na tańce, bo byłem 'klusek'" – mówił Olszewski, nawiązując do tego, że jako dziecko miał problemy z nadwagą.

Zaledwie w ciągu czterech lat intensywnych treningów zdobył najwyższą, międzynarodową klasę "S" w tańcach latynoamerykańskich i standardowych. Był również członkiem zespołu tanecznego "Odysea", z którym niejednokrotnie triumfował jako mistrz Polski.

Cezary Olszewski w 2008 roku zadebiutował jako uczestnik w siódmej edycji "Tańca z gwiazdami", choć wcześniej był już związany z programem jako konsultant choreograficzny podczas czwartej i piątej serii. Swój debiut na parkiecie zaliczył z sukcesem, zdobywając zwycięstwo w finale wspólnie z aktorką Magdaleną Walach, pokonując wówczas Mariusza Pudzianowskiego i Magdalenę Soszyńską-Michno. "Czarek jest rewelacyjnym tancerzem i doskonałym partnerem. Dzięki niemu na parkiecie nie czuję się zagubiona. (...) On rzeczywiście bierze mnie w swoje ramiona i tańczy. Ma ogromny talent! Jest niesamowity w tym, co robi!" – zachwalała go aktorka.

Potem Olszewski wziął pod skrzydła gwiazdę TVP, Annę Popek. Odpadli jednak w pierwszym odcinku. W dziewiątej edycji jego partnerką była aktorka i prezenterka telewizyjna Anna Nowak-Ibisz. Skończyli na piątym miejscu. Później z Grażyną Wolszczak zajęli ósme.

Dwunasta edycja "TzG" była ostatnią dla Olszewskiego. Jego taneczną partnerką była Dorota Zawadzka, znana jako "Superniania". Uplasowali się na siódmej pozycji.