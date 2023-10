Anna Wendzikowska szczerze o Cezarym Olszewskim "Byliśmy sobie bardzo bliscy"

Niedawno media obiegły przykre wiadomości na temat śmierci tancerza, Cezarego Olszewskiego. Anna Wendzikowska postanowiła publicznie upamiętnić zmarłego 42-latka w mediach społecznościowych. W opublikowanym na Instagramie wpisie celebrytka nie ukrywała, że byli sobie bardzo bliscy.

W poniedziałkowy poranek (30 października) do mediów trafiła wstrząsająca informacja o śmierci tancerza, Cezarego Olszewskiego. Serwis eostroleka.pl podał, że został znaleziony martwy w jednym z tamtejszych hoteli.

Na razie nie ujawniono przyczyny zgonu 42-latka. – W jednym z ostrołęckich hoteli ujawniono zwłoki 42-letniego mężczyzny. Na miejscu pracują policjanci i prokurator, trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia – przekazał funkcjonariusz kom. Tomasz Żerański w rozmowie z lokalnym portalem.

Doniesienia o odejściu tancerza w rozmowie z Pudelkiem potwierdził Rafał Maserak. Ciężko mi to opisać. Jest to dla mnie bardzo smutna wiadomość – poinformował kolega z parkietu zmarłego. Głos zabrał również ojciec Cezarego Olszewskiego. Płaczę z Tobą. Niestety to prawda – napisał tata zmarłego tancerza, pod jednym ze wpisów w sieci.

W poniedziałek 30 października najnowszy wpis na Instagramie ku pamięci tancerza poświęciła Anna Wendzikowska. Przypomnijmy, że dziennikarka swojego czasu również mogła spróbować swoich sił na tanecznym parkiecie w programie "Taniec z Gwiazdami". Jednak nie tańczyła wówczas w Olszewskim. Pomimo tego para miała okazję się poznać, biorąc udział w innym wydarzeniu, jakim był... turniej tańca.

Na dowód tego była gwiazda telewizji TVN opublikowała serię zdjęć wykonanych podczas turnieju, w którym razem startowali. Wendzikowska nie kryła, że jest zszokowana śmiercią tancerza. Jak się okazało, niegdyś byli ze sobą blisko.

"Czarek… Jestem w szoku… Był moim partnerem w turnieju tańca Pro-Am 11 lat temu… Fantastycznie się razem bawiliśmy. Ćwiczyliśmy intensywnie przez kilka miesięcy, codziennie po kilka godzin. I choć potem nasze drogi w naturalny sposób się rozjechały, wtedy (w trudnym momencie życia dla nas obojga) byliśmy sobie bardzo bliscy…" – napisała Wendzikowska.

Wendzikowska postanowiła również złożyć kondolencje rodzinie zmarłego, zapewniając, że tancerz pozostanie na zawsze w jej pamięci. Jednocześnie dziennikarka podkreśliła, że nie jest w stanie pojąć sensu śmierci...

"Był szczerym, serdecznym, dobrym facetem. Trudno ogarnąć to, że go nie ma. Był w moim wieku. Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny. Zawsze będzie miał miejsce w moim sercu. Nie ogarniam śmierci, serio. Tak trudno w obliczu takich wiadomości widzieć sens…" – podsumowała swój wpis Anna Wendzikowska.

Przypomnijmy, że Cezary Olszewski, który przyszedł na świat 17 lipca 1981, rozwijał swoje umiejętności w tańcu towarzyskim. Był laureatem wielu konkursów pod egidą Światowej Federacji Tańca Sportowego. Doszedł do finału mistrzostw Polski w tańcach standardowych.

Olszewski, znany z występów w grupie tanecznej Volt, zasłynął także jako trener w popularnym programie telewizyjnym "Taniec z Gwiazdami" w latach 2008-2010, współpracując z takimi gwiazdami jak Anna Popek, Anna Nowak, Grażyna Wolszczak i Dorota Zawadzka. Wzięcie pod swoje skrzydła Magdalenę Walach przyniosło mu zwycięstwo w 7. edycji programu. Miał także okazję wystąpić w takich serialach jak "Pitbull", "Twarzą w twarz" i "M jak miłość".