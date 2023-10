Maffashion już w minionych latach udowodniła, że świetnie radzi sobie z halloweenowymi charakteryzacjami. W tym roku znów nie zawiodła swoich wielbicieli, którzy z niecierpliwością oczekiwali na jej nową kreację. Tym razem blogerka zainspirowała się książką i filmem "O dwóch takich, co ukradli księżyc".

Halloween 2023: Maffashion zainspirowała się bliźniakami Kaczyńskimi Fot. Instagram.com / @maffashion_offcial

W codziennych outfitach Maffasion nie boi się kreatywności, mieszając elementy garderoby zarówno z second-handów, popularnych sieciówek, jak i z ekskluzywnych butików. Halloween dla niej to doskonała okazja, aby dać upust swojej wyobraźni w kwestii ubioru i charakteryzacji.

Wcześniejsze lata pokazały, że Julia Kuczyńska czerpie inspiracje na Halloween z polskiej sceny hip-hopowej. Przez ostatnie dwa lata wcielała się w postacie takie jak raper Mata czy Quebonafide, co zawsze wzbudzało zachwyt wśród jej fanów.

W tym roku jej obserwatorzy z niecierpliwością oczekiwali, by zobaczyć, którego artystę wybierze do swojej halloweenowej stylizacji. Zdziwili się, bo tym razem Maff poszła w zupełnie innym kierunku.

Influencerka w tym roku postawiła na przywołanie książki i filmu "O dwóch takich, co ukradli księżyc", w którym w role Jacka i Placka grali słynni bliźniacy, czyli Lech i Jarosław Kaczyńscy.

"Wiem. Obstawialiście rap klimaty. W tym roku był pomysł na Czarodziejkę z Księżyca, ale ktoś wcześniej ukradł księżyc. Inspiracja 'O dwóch takich, co ukradli księżyc' - polska książka autorstwa Kornela Makuszyńskiego z 1928 r. oraz polski film przygodowy dla dzieci i młodzieży z 1962 r. w reżyserii Jana Batorego pod tym samym tytułem" – napisała w opisie.

Jak sama wyjawiła w opisie do filmiku, gdzie przechadza się z "Księżycem" po ulicach stolicy, wsparcie otrzymała przy tworzeniu stroju i fryzury, ale makijaż wykonała osobiście.

Maffashion w kolejnym poście z serią zdjęć, na której prezentuje swoje przebranie z różnych perspektyw, przypomniała fabułę książki:

"We wsi Zapiecek na świat przychodzą bliźniacy – Jacek i Placek. Są niesamowicie żarłoczni, niesforni i leniwi. Wszystko wskazuje na to, że nic z nich nie będzie. Kombinują, unikają obowiązków, nie chcą pracować ani teraz, ani w przyszłości. Chcą szybko i łatwo się wzbogacić. Więc, zamiast pracować postanawiają ukraść księżyc i go sprzedać. Przed wyruszeniem w drogę kradną matce ostatni bochenek chleba, który później zamienia się w kamień. Wkrótce wpadają w ręce złoczyńców. Gdy wyprawiają się do złotego miasta, poznają pozorną wartość wszystkich skarbów. Wracają więc do Zapiecka, odmienieni, przepraszają, od teraz bardziej szanują, doceniają cudzy wysiłek i pragną pomagać rodzicom w pracy".

Koledzy z show-biznesu docenili Kuczyńską. "Nie mogę z Tobą, kocham" – napisała zachwycona Julka Wieniawa. "Kocham to" – dodała Karolina Korwin-Piotrowska. "Bardzo dobre!" – podkreślił Wujaszek Liestyle. "O kur**, wygrałaś" – stwierdził Bartek Fetysz.

Internauci też byli zachwyceni halloweenowym pomysłem Maff. "Jesteś Jarosławem czy Lechem?"; "Tego się nie spodziewałam"; "Trzeba było powiedzieć, dołączyłbym jako bliźniak"; "Co roku zaskakujesz i podnosisz poprzeczkę" – pisali.