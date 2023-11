Ciała 20 i 21-letnich mężczyzn z ranami postrzałowymi głowy znaleziono na nieużytkach rolnych przy autostradzie A1. Na początku 2023 roku prokuratura zawiesiła postępowanie w tej sprawie. Teraz ma je wznowić, bowiem do służb miała wpłynąć opinia biegłych z zakresu balistyki i psychologii.

Gliwice. Ciała mężczyzn leżały przy autostradzie. Nowe ustalenia śledczych. Fot. zdjęcie ilustracyjne: Piotr Jedzura / Reporter / East News

Gliwice. Ciała mężczyzn leżały przy autostradzie. Nowe ustalenia śledczych

Przebieg śledztwa od samego początku opisuje Polska Agencja Prasowa. Z najnowszych ustaleń, do których powołuje się Onet, wynika, że Prokuratura Okręgowa w Gliwicach może planować powrót do postępowania z 2021 roku, które wstrząsnęło opinią publiczną.

Sprawa ma swój początek w grudniu 2021 roku, gdy na policję wpłynęło zgłoszenie w sprawie zaginięcie mężczyzn w wieku 20 i 21 lat. Młodszy z nich pochodził z Gliwic, a starszy z powiatu nowotarskiego.

O 20-latku wiadomo, że wrócił z pracy, a późnym poniedziałkowym wieczorem wyszedł z domu i już nie wrócił. Nie skontaktował się ani z bliskimi, ani nie stawił się już w miejscu zatrudnienia.

Z kolei rodzina 21-latka była przekonana, że ten wyjechał za granicę, a konkretnie do Holandii. Prędko znaleziono jego samochód i ustalono, że znał się z kolegą z Gliwic. W poszukiwania zaangażowano psy tropiące, quady, drona oraz straż pożarną.

W końcu ciała mężczyzn znaleziono na nieużytkach rolnych tuż obok autostrady A1. Obaj mieli rany postrzałowe głowy.

Prokuratura zamówiła opinię biegłych z zakresu balistyki i psychologii. Te zaś są kluczowe do popchnięcia śledztwa do przodu i ustalenia, co dalej. Początkowo właśnie z powodu braku opinii zawieszono postępowanie.

Teraz sprawa ma zostać podjęta na nowo, a celem ma być wyjaśnianie wszystkich okoliczności zaginięcia oraz śmierci 20-latka i 21-latka. Postępowanie wszczęto pod kątem zabójstwa, a jednym ze scenariuszy jest również samobójstwo. Śledczy jednak nie dzielą się hipotezami w sprawie przebiegu zdarzeń.

Na ten moment wiadomo jedynie, że przyczyną śmierci obu mężczyzn były rany postrzałowe głowy, a przy zwłokach znaleziono broń czarnoprochową. Zaginieni znali się wcześniej, a także mieli być miłośnikami gier komputerowych.