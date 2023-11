Mieszkańcy odpowiednika "Krainy Lodu" mają dosyć turystów. Zablokowali tunel

Małgorzata Chuchel

M ieszkańcy Hallstatt, małego miasteczka w Austrii, które do złudzenia przypomina fikcyjne królestwo Arendelle z filmu animowanego "Kraina Lodu" , mają dosyć stale przyjeżdżających tam tłumów turystów. W ramach protestów zablokowali tunel wjazdowy do miasta. To nie pierwszy raz, kiedy samodzielnie próbują blokować turystów.