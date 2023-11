Dramatyczne zdarzenie w Kołobrzegu. Dwoje młodych ludzi wypadło z okna w sanatorium

Do tragicznego zdarzenia doszło w jednym z nadmorskich sanatoriów. Dwoje młodych ludzi wypadło z okna budynku takiej placówki. W stanie bardzo ciężkim trafili do szpitala.

Kołobrzeg. Dwoje ciężko rannych ludzi, wypadali z okna. Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Tragiczne zajście na Pomorzu. Dwoje ludzi wypadło z okna, są w bardzo ciężkim stanie

– Dwoje młodych ludzi wypadło z trzeciego piętra sanatorium, położonego nad samym morzem. Kobieta i mężczyzna zostali przewiezieni do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w stanie bardzo ciężkim, wręcz krytycznym – przekazał PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski, którego słowa cytuje Onet.

Śledczy czekają obecnie na przekazanie materiałów w tej sprawie od lokalnej policji. Potem zostaną podjęte dalsze decyzje. Tylko tyle informacji podano na razie w tej sprawie.

O zdarzeniu informowały także lokalne media. Portal miastokołobrzeg.pl donosił z kolei, że ponad 20-letni chłopak i dziewczyna zostali znalezieni przed tym obiektem. Jak napisano, "okazało się, że ich obrażenia powstały w wyniku upadku z wysokości".

"Na razie nie wiadomo, co łączy te osoby i czy był to wypadek, czy działanie celowe. To wyjaśni postępowanie śledczych" – zaznaczył w swoim tekście serwis.

