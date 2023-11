Orkan Ciaran jest już w Polsce. Zapytaliśmy IMGW, kiedy najsilniej odczujemy jego obecność

Front związany z orkanem Ciaran jest już nad Polską. Wcześniej spowodował ekstremalne warunki pogodowe i powodzie w Europie Zachodniej. O tym, kiedy nastąpi główne uderzenie, przekazał naTemat rzecznik IMGW, Grzegorz Walijewski.

Orkan Ciaran sieje spustoszenie w Europie Zachodniej. Fot. YOHAN BONNET/AFP/East News

Po tym jak siał spustoszenie w Europie Zachodniej sztorm Ciaran dociera do Polski. Według brytyjskiego "The Guardian" w Europie orkan zbiera śmiertelne żniwo. Co najmniej dziesięć osób nie żyje, w tym pięcioletnie dziecko. , a kilkadziesiąt osób jest rannych.

Ciran psuje pogodę w Polsce

W piątek 3 listopada huragan ma pojawić się w Polsce. Jak powiedział w rozmowie z naTemat rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Grzegorz Walijewski, zmiana pogody jest już odczuwalna:

– Porywy wiatru w nocy przekraczały 150 km/h w górach. Natomiast w obszarach podgórskich ok. 100 km/h – podkreśla rzecznik.

Jak zaznacza Walijewski, w kolejnych godzinach cały czas będzie dynamicznie. Zostały w związku z tym wydane ostrzeżenia IMGW. Są to ostrzeżenia I. i II. stopnia.

Jak dodaje Grzegorz Walijewski, w południowej części kraju, gdzie zostały wydane alerty, niebezpiecznie będzie do późnych godzin wieczornych. Pogoda ma być jednak bardzo zmienna.

Jaka pogoda na weekend?

W ciągu najbliższych dni mogą nas czekać ulewne deszcze. Największe zachmurzenie i opady o poranku mają pojawić się na zachodzie kraju. Z biegiem dnia deszcze powinny dotrzeć także do innych regionów kraju, a towarzyszyć im ma silny wiatr z południa.

W piątek 3 listopada warto przygotować się na pogorszenie pogody. W całej Polsce prognozuje się obfite deszcze, nawet do 20-30 mm wody w ciągu całego dnia.

Sobotnie rozpogodzenie, ale nie na długo

Zdaniem IMGW w sobotę sytuacja będzie już spokojniejsza i rozpogodzi się. Na niebie znów ma pojawić się słońce. Nie potrwa to jednak długo.

Według najnowszych prognoz koniec tygodnia ma być deszczowy i wietrzny. Miejscami może pojawić się mgła, a także pojedyncze wyładowania atmosferyczne.

Jak zaznacza w rozmowie z naTemat Walijewski, niż będzie też powodował intensywne opady deszczu.

– Łącznie może spaść do 40 mm deszczu, a miejscami nawet 50. To niebezpieczne, bo miejscami może spaść tyle, co w ciągu całego miesiąca – puentuje.

Wahania temperatury

Orkan Ciaran spowoduje też duże różnice w temperaturach. Najchłodniej ma być na Przedgórzu Sudeckim, zaledwie 5-6 st. C. Cieplej będzie na zachodzie, tam spodziewamy się 8-10 st. C. W głębi kraju temperatura będzie dużo wyższa, bo ok. 12-14 st. C. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, aż 15-17 st. C.

Ciaran nad Europą Zachodnią

W ciągu minionych dni sztorm doprowadził już do powodzi w północnych Włoszech. Alerty pogodowe ogłoszono w dziewięciu regionach kraju. Najpoważniejsza sytuacja panuje jednak w Toskanii. Tam, w rejonie Prato i Florencji, rzeki wystąpiły z brzegów. Jak przekazały służby, zginęły dwie osoby, w tym 85-latek, który zginął w zalanym domu. Kolejna ofiara śmiertelna zginęła w okolicy Livorno.

Trudne warunki pogodowe panują również w Belgii, gdzie w czasie burzy w Gandawie zginęły dwie osoby, w tym dziecko. Pięciolatek zginął podczas zabawy na placu zabaw, gdy spadająca gałąź uderzyła w niego i trzylatka. Druga ofiara śmiertelna to 64-letnia Niemka, która zginęła przygnieciona przez drzewo, podczas spaceru w miejskim parku.