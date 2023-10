Pogoda szykuje wielką niespodziankę. Tyle stopni ma być w cieniu, wiadomo też, kiedy przyjdzie zima

Zastanawiacie się, jaka pogoda będzie w najbliższych dniach, gdy pojedziecie na groby? Dla stęsknionych ostatnich powiewów wczesnej jesieni mamy dobrą informację. Niebawem będzie 20 stopni w cieniu! Na Wszystkich Świętych i Zaduszki nieco się jednak ochłodzi. Wiadomo jednak także, kiedy przyjdzie zima. Synoptycy podali termin.

20 stopni w cieniu. Taką niespodziankę szykuje nam pogoda. Fot. Screen / Windy.com

Jak podaje IMGW, nad Ukrainą i południową Rosją widać wyż atmosferyczny. Jednak reszta Europy, razem z Polską, znajduje się pod wpływem rozległego niżu, który niesie do naszego kraju powietrze polarne morskie. Charakteryzuje się ono niższymi temperaturami. To się jednak szybko zmieni.

Obecnie na południu Polski jest już nieco cieplej. Wpływają na to cieplejsze masy powietrza wkraczające do naszego kraju.

Na południu będzie pogodnie. Więcej chmur spodziewanych jest na północy. To tam mogą pojawić się lokalnie przejściowe opady deszczu. W pozostałej części Polski obędzie się bez opadów.

W poniedziałek (30 października) temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza nad północnym wschodzie, 17 stopni w centrum Polski, do 20 stopni na południu kraju. Raczej nie będzie wiać, poza wybrzeżem i Tatrami, gdzie prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 60 kilometrów na godzinę.

Zobacz także: Jaka pogoda we Wszystkich Świętych i Zaduszki? We wtorek na zachodzie Polski czeka nas duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Lokalnie może padać, zwłaszcza na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Będzie już trochę chłodniej, choć nadal ciepło jak na tę porę roku. Temperatura maksymalna wyniesie 11 stopni na Pomorzu, około 15 stopni w Warszawie, do 17 stopni na południu i południowym wschodzie Polski.

Prognoza pogody na listopad

Początek miesiąca może być nieco chłodniejszy. W dzień Wszystkich Świętych temperatura maksymalna wyniesie 8 stopni na północnym wschodzie, 12 stopni w centrum Polski, aż do 14 stopni na południowym zachodzie.

W kolejnych dniach listopada znów będzie cieplej, a jak na tę porę roku – wyjątkowo ciepło. Unikniemy przymrozków, a temperatura maksymalna, która nie będzie przekraczać 12 stopni, ma utrzymać się aż do końca miesiąca.

Zmiany w pogodzie szykują się dopiero w połowie miesiąca. Wtedy mogą coraz częściej pojawiać się przymrozki oraz akcenty zimowe.

Kiedy spadnie śnieg?

Z wcześniejszej prognozy pogody wynikało, że prawdziwej zimy możemy spodziewać się dopiero w styczniu. W całej Polsce średnie temperatury będą już w normie, co oznacza, że spadną poniżej zera stopni. Opady śniegu mogą pojawić się w ilości przewyższającej średnią. We wcześniejszych miesiącach powinniśmy raczej zaopatrzyć się w płaszcze przeciwdeszczowe, gdyż śnieg w dużej ilości nie jest zapowiadany.