Urokliwe jeziorko w Beskidach zagrożone wyschnięciem. Warto je odwiedzić, zanim zniknie

Małgorzata Chuchel

C zarna Młaka to malutkie jezioro w Beskidach, ukryte w środku lasu. Niestety stale zmniejsza swoją powierzchnię i wkrótce może zniknąć z leśnego, beskidzkiego krajobrazu. Zanim się to jednak wydarzy, warto je odwiedzić i poznać jego wyjątkową historię.