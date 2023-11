Iga Świątek idzie jak burza! Przed Polką stoi teraz wielka szansa

Iga Świątek nie zawiodła! Na turnieju WTA Finals w Cancun Polka rozgromiła Ons Jabeur 6:1, 6:2 – i tym samym przeszła fazę grupową bez utraty seta. W sobotnim półfinale jej drodze stanie aktualna liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka.

Iga Świątek wygrała z Tunezyjką Ons Jabeur Fot. CLAUDIO CRUZ/AFP/East News

Świątek zagra w półfinale WTA Finals

Iga Świątek zdecydowanie nie zwalnia tempa. Polska tenisistka dała temu wyraz podczas trwającego turnieju WTA Finals w Cancun, gdzie przebojem przeszła przez fazę grupową. W poprzednich dniach Świątek nie straciła ani jednego seta przeciwko Czeszce Markecie Vondrousovej i Amerykance Coco Gauff.

W ostatnim meczu fazy grupowej Świątek stanęła naprzeciwko Ons Jabeur z Tunezji. Pomimo szalejącego deszczu i wiatru Polka nie zostawiła żadnych wątpliwości co do tego, kto był lepszy: rozgromiła Tunezyjkę w dwóch setach 6:1, 6:2, awansując w ten sposób do półfinału imprezy w Meksyku.

Jest to już dziewiąty mecz z rzędu wygrany przez Świątek – jednak nie będzie miała ona czasu na radość ze zwycięstwa. W sobotę Polka będzie walczyć o finał turnieju w Cancun. Jej rywalką będzie aktualna liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka.

Sobotni półfinał będzie ogromną szansą dla Świątek: jeśli awansuje do finału imprezy, będzie miała szansę na odbicie Białorusince czołowej pozycji w rankingu.