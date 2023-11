Znany ksiądz grzmi po wyznaniu Jędrzejczyk. "I tacy chcą mówić, jak ma zachowywać się Kościół"

Joanna Jędrzejczyk opowiedziała o tym, jak ksiądz odmówił jej rozgrzeszenia za to, że publicznie opowiedziała się "za czarnym protestem, za wolnymi mediami". Na jej historię zareagował aktywny w mediach społecznościowych duchowny Daniel Wachowiak.

Joanna Jędrzejczyk opowiedziała o tym, co usłyszała od księdza na spowiedzi Fot. Mateusz Jagielski/East News

Joanna Jędrzejczyk mówiła ostatnio w podcaście Przemka Górczyka o swojej religijności. Legendarna mistrzyni MMA nigdy nie ukrywała swojej wiary, jednak przyznała, że w ostatnich latach wiele się u niej w tej kwestii zmieniło.

– Kiedyś mówiłam, że nie możesz być wierzący i niepraktykujący. Teraz to robię. Ludzie nie będą mieli na mnie wpływu, że przestanę wierzyć. Zawsze byłam wierząca. Mi to pomogło w życiu – podkreśliła.

Była zawodniczka modli się codziennie, jednak przestała chodzić na msze. Na jej odejście od Kościoła wpływ miało zachowanie księży. Jędrzejczyk podzieliła się ze słuchaczami historią, która uderzyła w nią osobiście.

Pewnego dnia, kiedy przystąpiła do spowiedzi, ksiądz odmówił udzielenia jej rozgrzeszenia. Wszystko przez to, że Jędrzejczyk otwarcie wspierała Strajk Kobiet i protesty w obronie mediów.

– Ja mam z panią problem. Pani się określiła, że jest za czarnym protestem, za wolnymi mediami i ja mam z panią problem. Widzę, że pani co tydzień przychodzi do kościoła i jest wierząca, ale nie wiem, co z panią zrobić. Mam dać rozgrzeszenie? Komunię? Jestem księdzem, a pani jest za zabijaniem ludzi – miał powiedzieć Jędrzejczyk ksiądz.

Ks. Wachowiak uderza w Jędrzejczyk

Nagranie, na którym Joanna Jędrzejczyk opowiada o tym, co spotkało ją na spowiedzi, stało się obiektem sporego zainteresowania w internecie. Odniósł się do niego m.in. ksiądz Daniel Wachowiak, proboszcz w Koziegłowach pod Poznaniem, znany ze swojej działalności w mediach społecznościowych. Duchowny nie szczędził słów krytyki wobec sportsmenki.

"I tacy chcą dzisiaj mówić, jak ma zachowywać się Kościół. A co gorsze, mam wrażenie, że niektórzy hierarchowie Kościoła i kościelny mainstream boją się opinii takich ludzi i chcą im ulec. Brawa dla księdza, który nie dał rozgrzeszenia" – napisał. Na koniec postu ksiądz zacytował słowa o. Pio o tym, że "lepszy pusty Kościół niż pełen diabłów".