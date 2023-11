Chcesz małego psa, ale nie wiesz jakiego? Oto 19 najpopularniejszych małych ras

Chcesz mieć psa, ale nie wiesz jakiego? Jeżeli szukasz małego, masz szczęście. Oto lista 19 małych ras psów – opisy ich charakterów i zdjęcia. Choć mają malutkie ciała, są wielkie duchem.

West Highland White Terrier – jedna z najpopularniejszych małych ras psów fot. 123rf.com

Wysokość jest podawana w kłębie, waga dotyczy psów dorosłych.

1. Maltańczyk

Wysokość: 21–25 cm (samiec), 20–23 cm (samica)

Waga: 3-4 kg

Maltańczyki mają długą i miękką sierść, która wymaga regularnego strzyżenia. Występują tylko w jednym umaszczeniu – białym. Z usposobienia są bardzo przyjazne i chętnie się bawią. Mogą mieszkać w bloku, ale nie powinny zostawać na długo same. Ta mała rasa psów cieszy się znakomitym zdrowiem. Typowa długość życia maltańczyka to 12 – 15 lat.

2. Pomeranian

Wysokość: 20 cm

Waga: 1,4 – 3,2 kg

Szpic miniaturowy (Pomeranian) to nieduża rasa psów pochodząca z Pomorza. Charakteryzuje się ona wesołym usposobieniem i dużą wrażliwością. Pomeraniany zazwyczaj są "psami jednego pana" – bardzo przywiązują się do swoich opiekuna i najchętniej towarzyszyłyby mu zawsze i wszędzie. Niestety ich cena bywa zaporowa. Za szczeniaka szpica miniaturowego trzeba zapłacić nawet 10 tys. zł.

3. Chihuahua

Wysokość: 20 – 25 cm

Waga: 1,5 – 3 kg

Chihuahua są nie tylko najmniejszą rasą psów na świecie, ale również jedną z najpopularniejszych i najdłużej żyjących. Swojemu opiekunowi są niezwykle oddane, natomiast wobec obcych bywają nieufne. Występują w odmianie krótkowłosej i długowłosej. Mają rzadki podszerstek, przez co źle znoszą wilgoć i mrozy. W sezonie jesienno-zimowym wymagają ubierania.

4. Yorkshire Terrier

Wysokość: 20 – 24 cm

Waga: do 3,5 kg

Yorkshire Terrier to jedna z najpopularniejszych małych ras psów w Polsce. Wszystko za sprawą swojej wielkiej odwagi, lojalności i oddania. "Yorki" mogą mieszkać w bloku. Dobrze sprawdzą się jako towarzysze rodziny z dziećmi lub seniora. To psy, które uwielbiają zabawy, czułości i długie (jak na ich możliwości) spacery. Dawniej pracowały jako psy myśliwskie.

5. Mops

Wysokość: 30 – 36 cm (samiec), 25 – 30 cm (samica)

Waga: 6,3 – 8,1 kg

Mops to malutki pies z rozczulającą mordką. Z reguły jest nieagresywny i bardzo towarzyski. Nie jest też wymagający pod względem przestrzennym ani ruchowym, choć chętnie się bawi. Jedyne, czego mops potrzebuje do szczęścia, to bliskość kochającego i troskliwego opiekuna. Niestety rasa nie jest zbyt zdrowa. Częste są problemy z oczami i oddychaniem.

6. Shih Tzu

Wysokość: 20 – 28 cm (samiec), 20 – 28 cm (samica)

Waga: 4 – 7,2 kg (samiec), 4 – 7,2 kg (samica)

Shih Tzu to bardzo ekspresyjna i przyjacielska rasa. Chętnie się bawi i ma czuły temperament. Bardzo dobrze sprawdzi się zarówno jako towarzysz rodziny z dziećmi, jak i seniora. Może mieszkać w bloku. Kupując takiego psa, trzeba nastawić się na częste wizyty u psiego fryzjera – sierść Shih Tzu wymaga regularnego strzyżenia, aby nie zachodziła na oczy. To jedna z najpiękniejszych małych ras psów.

7. Bichon Frise

Wysokość: 23 – 30 cm

Waga: 5,4 – 8,2 kg

Bichon Frise to jedna z najmniejszych ras psów na świecie. Może jednak pochwalić się gęstą okrywą włosową, którą trzeba regularnie przycinać. Ogromną zaletą tej niewielkiej rasy jest to, że jej przedstawiciele nie linieją (nie gubią sierści) – mogą być zatem dobrym wyborem dla alergików i osób, które cenią sobie czystość. Gorzej z kolorem ich futra po jesiennym spacerze...

8. Papillon

Wysokość: 20 – 28 cm

Waga: 3,6 – 4,5 kg (samiec), 3,2 – 4,1 kg (samica)

Nazwa rasy pochodzi od francuskiego słowa "papillon", które oznacza "motylka". Nawiązuje ona do kształtu uszu psa, przypominającego skrzydła. Papillon jest doskonałym psem do towarzystwa. Jest wesoły, pogodny, ma dobre nastawienie do ludzi i zwierząt. Choć jest małym psem, nie jest niezdarny czy zbyt delikatny. Doskonale sprawdza się w psich sportach. Bardzo często wygrywa zawody agility.

9. Hawańczyk

Wysokość: 23 – 27 cm

Waga: 4,5 – 7,3 kg

Hawańczyki pochodzą z Hawany na Kubie i są jedyną rasą pochodzącą z tego kraju. Chociaż nie są zbyt duże, są bardzo wysportowane i inteligentne. Mają długą i gęstą sierść z niewielką ilością lub brakiem podszerstka. Z charakteru są pogodne, chętne do zabaw i energiczne. Będą wspaniałymi towarzyszami zarówno dla aktywnych seniorów, jak i rodzin z dziećmi. Mogą żyć nawet 16 lat.

10. Grzywacz chiński

Wysokość: 28 – 33 cm (samiec), 23 – 30 cm (samica)

Waga: 2,3 – 5,4 kg (samica), 2,3 – 5,4 kg (samiec)

Grzywacze chińskie to małe psy bez sierści, a dokładniej z niewielką jej ilością na głowie, ogonie i łapach. Z tego względu nazywane też są "nagusami". Psy tej rasy w sezonie letnim narażone są na poparzenia słoneczne, przez co konieczne jej zabezpieczanie ich kremem z filtrem. Zimą z kolei należy chronić je przed chłodem – dobrym rozwiązaniem są psie ubranka.

11. Charcik włoski

Wysokość: 33 – 38 cm

Waga: 3,6 – 5 kg

Charcik włoski to rasa mająca swoje korzenie w czasach starożytnych. Te malutkie psy były wykorzystywane jako psy do towarzystwa, myśliwskie i wyścigowe (pomimo niewielkich rozmiarów osiągają prędkość do 60 km/h). Z tego powodu są bardzo aktywne i wymagają dużej ilości ruchu. Z usposobienia są łagodne i niekonfliktowe. Dobrze dogadują się z innymi psami, najlepiej tej samej rasy.

12. Boston Terrier

Wysokość: 38 – 43 cm

Waga: 4,5 – 11 kg

Boston Terrier to pies energiczny i przyjacielski. Uwielbia długie spacery i zabawę, chętnie biega. Najbardziej ceni sobie towarzystwo ukochanej rodziny, której nie odstępuje nawet na krok. Przedstawiciele tej rasy doskonale odnajdują się zarówno w domach z ogrodem, jak i w blokach. Zazwyczaj nie wchodzą w konflikty z innymi psami. Te nieduże psy często bywają mylone z buldogami.

13. Jamnik

Wysokość: 37 – 47 (samiec), 35 – 45 cm (samica)

Waga: do 9 kg

Jamniki to inteligentne psy, które cenią sobie niezależność. Są nieustraszone, żywiołowe, mają potężny instynkt łowiecki. Z natury są nieufne i szybko się uczą. To psy myśliwskie, które, choć są małe, nie boją się nikogo – większych psów, włamywaczy, niedźwiedzi... W stosunku do opiekuna są bardzo czułe. Chętnie się bawią i – jak na swoje niewielkie rozmiary – potrzebują dużo ruchu.

14. Pudel toy

Wysokość: 24 – 28 cm

Waga: 3 – 4 kg

Pudle są znane ze względu na swój figlarny wygląd i miękkie futro. Zupełnie niesłusznie. To psy charakteryzujące się wysoką inteligencją. Pracowały przy wypasaniu owiec, odnoszą liczne sukcesy w psich sportach. Występują w kilku odmianach, z których najmniejszą jest pudel toy – rasa wyhodowana typowo do towarzystwa: łagodna, cierpliwa, oddana. Niestety jest to jedna z najdroższych ras psów na świecie.

15. Sznaucer miniaturowy

Wysokość: 30 – 36 cm

Waga: 5,4 – 9,1 kg

Sznaucer miniaturowy to mały pies odznaczający się dużą odwagą i czujnością. Dawniej wykorzystywano go do pilnowania gospodarstw. Obecnie to popularny pies rodzinny. Sznaucery z natury są pewne siebie i mają silny instynkt terytorialny, przez co nadają się na psy stróżujące, jednak przy odpowiedniej dawce ruchu mogą mieszkać również w bloku. W stosunku do bliskich są bardzo wierne.

16. Owczarek szetlandzki

Wysokość: 33 – 41 cm

Waga: 6,4 – 12 kg

Owczarek szetlandzki jest jedną z najbardziej inteligentnych ras psów. Przez wiele osób jest uważany za miniaturkę "Lassie”. To nieduży pies, który chętnie wykonuje polecenia opiekuna – jest posłuszny i szybko się uczy. Znakomicie sprawdza się w sportach kynologicznych, szczególnie w posłuszeństwie. Z racji pasterskiego rodowodu może mieć tendencje do zaganiania pojazdów, np. hulajnóg lub rowerów.

17. Cavalier King Charles Spaniel

Wysokość: 30 – 33 cm

Waga: 5,9 – 8,2 kg

Cavalier King Charles Spaniel to mały pies, który uwielbia spędzać czas ze swoim opiekunem – musi mieć na niego przysłowiowe "oko". Jest łagodny, przyjacielski, szybko się uczy. Zazwyczaj dobrze dogaduje się z innymi psami. Niestety nie jest zbyt zdrowy. U rasy częste są choroby serca i oczu, dlatego kupując psa, należy wybierać szczenięta z dobrych hodowli i wyłącznie po przebadanych rodzicach.

18. West Highland White Terrier

Wysokość: 25 – 30 cm (samiec), 23 – 28 cm (samica)

Waga: 7–10 kg (samiec), 6–7 kg (samica)

West Highland White Terrier, inaczej nazywany Westie, to mały piesek o charakterystycznym białym futrze. Ma mnóstwo energii, jest odważny i mądry. Jest też znany ze swojej niezależności i zamiłowania do kontaktów z człowiekiem. Ciekawostka: pies tej rasy był jednym z bohaterów filmu przygodowego "Asterix i Obelix", gdzie nazywał się Idefiks.

19. Jack Russell Terrier

Wysokość: 25 – 38 cm

Waga: 6 – 8 kg

Jack Russel Terrier to mały, energiczny pies, który, choć nie musi mieć podwórka, musi mieć zapewnione dużo ruchu. Spacer wokół bloku to dla niego zdecydowanie za mało. To pies, który musi bawić się, biegać, węszyć. Z tego samego powodu bardzo dobrze sprawdza się w sportach kynologicznych, m.in. agility i dogfrisbee. Mocno przywiązuje się do swojego opiekuna – jest wobec niego lojalny i czuły. Nie nadaje się dla osób, które nie są aktywne i nie poświęcą mu wiele czasu.

