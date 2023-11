Zmiany w "Dzień Dobry TVN". Kolejna osoba pożegnała się z produkcją

Od kilku miesięcy w mediach aż huczy o roszadach w "Dzień dobry TVN". Pięcioro znanych prezenterów pożegnało się przed wakacjami z pracą w tym formacie. Okazuje się, że to nie koniec. Kolejna osoba zniknęła z telewizji śniadaniowej.

Kolejne zmiany w "Dzień dobry TVN". Fot. Instagram / Dzień dobry TVN

Kolejnej osoby nie zobaczymy w "Dzień Dobry TVN"

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, z ekipą "Dzień dobry TVN" pożegnała się pogodynka Magdalena Taranta. Początkowo to widzowie zauważyli, że prezenterka od pewnego czasu nie pojawiała się na ekranach telewizorów.

Jeden z nich postanowił wprost dopytać w sieci, czy to prawda, że jej przygoda z programem się zakończyła. "Dzień dobry. Tak, już koniec. Zapraszam do Wrocławskiego Teatru Współczesnego!" – odpisała sama zainteresowana. Z kolei wspomniany serwis branżowy podaje, że Taranta nie została zwolniona. To była jej decyzja o odejściu.

Zwolnienia prowadzących w "DDTVN"

Pod koniec czerwca program "Dzień dobry TVN" przeszedł prawdziwą rewolucję. Podziękowano za dalszą współpracę 5 prowadzącym: Annie Kalczyńskiej, Andrzejowi Sołtysikowi, Małgorzacie Ohme, Agnieszce Woźniak-Starak czy Małgorzacie Rozenek-Majdan. Niedługo później podziękowano również Filipowi Chajzerowi.

Jaki był powód zwolnień? "Jesienią zaprezentujemy nową odsłonę 'Dzień Dobry TVN'. Chcemy, by program zmieniał się dla naszych widzów i był odpowiedzią na ich potrzeby. Uważnie wsłuchujemy się w ich głosy" – przekazano, sugerując, że na te kroki miały wpływ reakcje oglądających śniadaniówkę.

W formacie zostali: Paulina Krupińska, Damian Michałowski, Dorota Wellman i Marcin Prokop. Stworzono też nowy duet: Ewę Drzyzgę i Krzysztofa Skórzyńskiego.

Pod koniec października shownews.pl dowiedział się, że dyrektorka Lidia Kazen po miesiącach obserwacji nowego składu prowadzących ma ponoć ruszyć z kolejnymi propozycjami. Według relacji serwisu do "Dzień dobry TVN" ma zostać zaangażowany... Hubert Urbański.

Jak czytaliśmy, szefostwo ponoć "pokłada spore nadzieje" w zatrudnieniu wieloletniego prowadzącego "Milionerów".

– Generalnie władze stacji mają problem, bo program zrobił się słaby. Nie ma prowadzących z charyzmą. Jedynie Dorota Wellman i Marcin Prokop ciągną oglądalność. A Hubert Urbański to klasa sama w sobie, zarówno pod względem dziennikarskim, jak i komercyjnym – przekazał informator.

Ponoć stacja szuka też w wielu kwestiach oszczędności.– Nastroje w redakcji nie są optymistyczne. Nowe studio wygląda słabo. Wszędzie szuka się oszczędności. Nawet wprowadzenie newsów do "Dzień dobry TVN" to zabieg, żeby zapchać dziurę i ciąć koszty" – dodał.

Czy studio "DDTVN" zostanie przeniesione? – Teraz "Dzień dobry TVN" znajduje się w budynku na Hożej i zajmuje dwa piętra, a wynajem takiej powierzchni w samym centrum miasta jest kosztowny. Dlatego są plany zostawienia tam tylko studia i przeniesienia redaktorów na Wilanów – wspomniało źródło portalu.