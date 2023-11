TVP ogłosiła przetarg ws. imprezy sylwestrowej. Wiadomo, gdzie ma odbyć się koncert

Możliwe, że "Sylwester marzeń z Dwójką" zostanie jednak zorganizowany w Zakopanem. Telewizja Polska wydała ogłoszenie przetargowe dotyczące sylwestrowej imprezy, co wskazuje na to, że niebawem rozpoczną się przygotowania do tego eventu. Przetarg dotyczy systemu dźwiękowego.

Od 2016 roku Telewizja Polska regularnie organizuje sylwestrową zabawę na Równi Krupowej w Zakopanem. Pandemia w 2020 roku była jedynym przypadkiem, kiedy wydarzenie to zostało przeniesione i odbyło się w Amfiteatrze w Ostródzie.

Co roku na tej imprezie występują artyści blisko współpracujący z telewizją publiczną, w tym tacy wykonawcy jak Zenek Martyniuk, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Maryla Rodowicz, zespół Boys, Golec uOrkiestra, Piękni i Młodzi oraz wielu innych.

Warto nadmienić, że zeszłoroczny koncert przeszedł do historii z uwagi na rozgłos, który towarzyszył organizacji. Najpierw Mel C po tym, jak dowiedziała się, jak funkcjonuje TVP, zrezygnowała z przyjazdu do Polski.

"W związku z informacjami, na które została zwrócona moja uwaga, a które nie zgadzają się z moimi poglądami dotyczącymi grup społecznych, które popieram, obawiam się, że nie będę mogła wystąpić w Polsce w noc sylwestrową" – przekazała, mając na myśli to, że wspiera ludzi LGBTQ+. Na jej miejsce wskoczył zespół Black Eyed Peas, który przyprawił polityków prawicy o białą gorączkę, śpiewając z tęczowymi opaskami na rękach.

Jeszcze niedawno nieoficjalne źródła z TVP sugerowały, że przygotowania do sylwestrowej zabawy rozpoczną się po zakończeniu wyborów parlamentarnych. Wydaje się, że pierwsze działania w tej sprawie już się rozpoczęły.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez portal wirtualnemedia.pl, telewizja ogłosiła przetarg na usługę nagłośnienia dla wydarzenia "Sylwester marzeń z Dwójką".

"Informujemy o wszczęciu postępowania zakupowego, którego przedmiotem jest: Usługa sceno-techniczna zakładająca uzyskanie pożądanego przez TVP zamysłu dźwiękowego realizatora z wykorzystaniem sprzętu własnego Zleceniobiorcy (nagłośnienie) z transportem, ubezpieczeniem i obsługą do audycji 'Sylwester Marzeń z Dwójką 2023/2024'" – podano na stronie z przetargami.

Propozycje w odpowiedzi na przetarg mogą być zgłaszane najpóźniej do godziny 13:00 dnia 10 listopada. Zlecone prace powinny być wykonane między 27 grudnia bieżącego roku a 3 stycznia następnego roku. W dokumentacji przetargowej jasno określono, że decydującym czynnikiem przy wyborze oferty będzie wyłącznie cena netto, która stanowi 100 proc. kryterium oceny.

Planowane miejsce tegorocznego koncertu sylwestrowego to Zakopane, choć decyzja co do lokalizacji wciąż może ulec zmianie. Ostateczna umowa z Urzędem Miasta Zakopane nie została dotąd sfinalizowana. W poprzednim roku kontrakt został zawarty w drugiej połowie listopada.

Przypomnijmy, że Agnieszka Nowak-Gąsienica, zastępca burmistrza Zakopanego, pod koniec października na łamach Plejady zapewniła, że "rozmowy trwają", jednak nic nie jest zatwierdzone.

"Jeżeli tylko będą jakieś konkretne informacje, to na pewno udostępnimy je mediom. Natomiast na dzisiaj żadne dokumenty nie są podpisane, więc dopóki one nie będą sformalizowane, to niestety nie mam nic do przekazania" – mówiła.