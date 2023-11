Krzysztof Krawczyk odszedł ponad dwa lata temu. Dopiero teraz światło dzienne ujrzała jego piosenka "Zapomniałem". Artysta nagrał ją już lata temu, ale za życia nie zdecydował się na jej publikację. Oto kulisy powstania tego utworu.

Właśnie ukazała się skrywana przez lata nowa piosenka Krzysztofa Krawczyka. Fot. Lukasz Kalinowski / East News

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku w wieku 74 lat. Artystę opłakiwały rzesze fanów. Jeszcze przed śmiercią twórczość artysty cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Nawet młodzi słuchali jego piosenek – tłumnie przychodzili na koncerty. Powstawały różne remiksy z jego kawałków.

Okazuje się, że Krawczyk przed śmiercią tworzył też utwory, które nie pokazywał szerszej publiczności. Do nich należy między innymi piosenka "Zapomniałem". Muzykę do niej napisał Tomasz Lubert, założyciel zespołu Virgin, a słowa Janusz Kruciński.

Kulisy powstania "Zapomniałem" w wykonaniu Krawczyka

– Do współpracy doszło kilkanaście lat temu z inicjatywy managera Krzysztofa Krawczyka – Andrzeja Kosmali. Ten projekt był dla mnie jak spełnienie marzeń, ponieważ zawsze ceniłem pana Krzysztofa jako artystę. Byłem szczęśliwy, że tak wielkiemu artyście podobają się moje kompozycje. Po krótkich rozmowach skomponowałem utwór, który pan Krzysztof znakomicie zaśpiewał. Cieszyłem się, że powstało prawdziwe arcydzieło. Nie wiem, dlaczego wówczas nie ukazał się na żadnej ścieżce, a ja sam w natłoku różnych spraw o nim zapomniałem – powiedział Lubert "Super Expresowi".

Menadżerowi Krawczyka we śnie przypomniało się o tym utworze. – Nie wiem, czy to był sen, czy sen na jawie, ale po kilku nieprzespanych nocach spędzonych na przeszukiwaniach archiwalnych plików zobaczyłem Krzysztofa, który przypomniał mi, że nagraliśmy kiedyś piosenkę "Zapomniałem" Tomka Luberta. Obudziłem się spocony, pobiegłem do komputera i odnalazłem wspaniałe nagranie z 2011 roku, które nigdy dotąd się nie ukazało – dlaczego? Bóg jeden wie – stwierdził Kosmala we wpisie na folderze dołączonym do krążka.

Dodajmy, że właśnie ukazała się też płyta "Po prostu Krawczyk. Antologia przebojów", na której znalazły się te znane i nieznane piosenki artysty m.in. "Zapomniałem", "Pokochać świat" i "Cierpliwie żyj, aby żyć".