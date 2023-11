Ultimatum Netanjahu. Nie wstrzyma wojsk, jeśli Hamas nie spełni warunku

Nina Nowakowska

O d początku wojny Hamasu z Izraelem liczba ofiar cywilnych w Strefie Gazy przekroczyła już 10 tys., z czego 4 tys. to dzieci. W wywiadzie dla ABC News Netanjahu podkreślił, że "bez uwolnienia zakładników, nie ma mowy o ogólnym zawieszeniu broni w Strefie Gazy". Wiadomo, że Hamas uprowadził do Gazy co najmniej 247 obywateli Izraela i nie tylko.