Pamiętacie "zabetonowane" auto? Koparka prawie podzieliła jego los

Dorota Kuźnik

Z abetonowane auto z Łodzi królowało w sieci w ostatni weekend. Teraz okazuje się, że to nie jedyny pojazd, który ostatnio spotkał taki los. Do podobnego zdarzenia doszło w Drezdenku, w Lubuskiem. To tam między płytami na placu znalazła się koparka.