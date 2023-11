P olitycy Zjednoczonej Prawicy muszą szybko znaleźć posłów w szeregach opozycji, którzy pozwolą im stworzyć większość w Sejmie. Na to się jednak nie zanosi, więc niektórym z nich puszczają nerwy. Widać to było w środę na konferencji, w której udział wziął Jan Kanthak. Poseł najpierw uderzył we Władysława Kosiniaka-Kamysza, a potem "dostało się" dziennikarzom.





Kuriozalne zachowanie Kanthaka. Najpierw zaatakował Kosiniaka, a potem dziennikarzy

Adam Nowiński

