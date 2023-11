Żona Wojtka Sawickiego z "Life on Wheelz" w mediach społecznościowych przekazała, że jej ukochany trafił do szpitala i przeszedł pilną operację. Agata obecnie czuwa u boku męża, a fanów poprosiła o dobre myśli.

Wojtek Sawicki trafił do szpitala. Fot. Instagram / Life on Wheelz

Sawicki od lat prowadzi wyjątkowy content w sieci. Na profilach pod nazwą "Life on Wheelz" pokazuje, jak wygląda codzienne życie osoby z niepełnosprawnościami. Wojtek choruje na dystrofię mięśniową Duchenne’a. Mimo różnych dolegliwości stara się żyć "normalnie" i spełniać swoje marzenia.

Często określa się mianem influencera z misją. Przełamuje stereotypy, które dla wielu Polaków są tematami tabu. Swego czasu opowiadał o współżyciu w związku. Warto dodać, że od niemal roku Wojtek jest mężem Agaty (wcześniej Tomaszewskiej).

"Robienie z seksu tabu nikomu nie służy, alienuje i szkodzi" – zaznaczył w jednym z postów. Zaprzeczył tezie, którą słyszy od wielu ludzi, że jego życie intymne nie dotyczy. Wręcz przeciwnie, dał nawet kilka rad dotyczących życia seksualnego niepełnosprawnych i nie tylko. – Polecam bliskość. I żarciki w czasie seksu. Nie bądźcie tacy poważni. Lubię bliskość, komunikację w trakcie seksu. Lubię, jak seks jest czymś przyjemnym i zabawnym. I muzyczkę – powiedział. To są akurat przyjemne kwestie, ale Wojtek nie ucieka też od tych trudniejszych. Przez swój stan influencer często musi pojawiać się w placówkach medycznych. Jednak ostatni post, który w jego imieniu opublikowała Agata, zaniepokoił fanów.

Wojtek Sawicki z "Life on Wheelz" walczy o zdrowie w szpitalu. Miał pilną operację

Okazało się, że Sawicki nagle wylądował na stole operacyjnym. "Kochani, wczoraj Wojtek trafił do szpitala i przeszedł pilną operację w celu ratowania zdrowia. Teraz jest na OIOMIE pod opieką doświadczonych fachowców. Czekamy, aż dojdzie do siebie. Wysyłajcie Wojtkowi swoje dobre myśli i trzymajcie kciuki za jego powrót do zdrowia. Agata" – czytamy na profilu "Life on Wheelz".

Fani pod publikacją od razu ruszyli z życzeniami zdrowia i dobrymi słowami w kierunku Wojtka.