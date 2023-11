Jaki żali się, że PE zabierze mu immunitet. Chodzi o nienawistny spot PiS

Dorota Kuźnik

N awoływanie do nienawiści – to w związku z tym zarzutem jeszcze w czwartek (9.11) może zostać uchylony immunitet czterem europosłom Zjednoczonej Prawicy. Wśród nich jest Patryk Jaki, który skomentował sprawę. Jego zdaniem, to jedynie pretekst, bo posłowie polskiej prawicy mają "przeszkadzać" w realizowaniu unijnych interesów.