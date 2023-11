D onald Tusk ujawnił, jak przed sądem tłumaczył się mężczyzna, który planował zamach na niego i jego rodzinę. W grudniu ubiegłego roku lider opozycji poprosił o rządową ochronę. Ta została mu udzielona. Po miesiącach sprawa trafiła do sądu, a dziś Tusk ujawnił, co miało doprowadzić do planowanego ataku.





Porażający wpis Tuska. Ujawnił, co usłyszał w sądzie od zamachowca, który chciał go zabić

Dorota Kuźnik

