Władze Hiszpanii poważnie zastanawiają się nad wprowadzeniem zakazu lotów krajowych. Nowy zakaz miałby obejmować połączenia między miastami, które równie dobrze można zrealizować pociągiem w czasie 2,5 godziny. Linie lotnicze są przeciwne temu pomysłowi, sugerując, że poważnie wpłynąłby on na popularne połączenie Madryt-Barcelona.

Hiszpania planuje wprowadzić zakaz lotów wewnątrz kraju fot. getty images / kanuman / travellinglight

Hiszpania, kraj słynący z pięknych plaż, zabytków i kultury, aktualnie stoi przed kontrowersyjnym pytaniem, czy powinno się zrezygnować z lotów krajowych. Władze rozważają bowiem, aby wprowadzić zakaz na trasach, które można pokonać pociągiem w mniej niż 2,5 godziny.

O planowanym wprowadzeniu zakazu poinformowała wicepremier Hiszpanii Yolanda Díaz. Pomysł zakazu lotów wewnętrznych na krótkich trasach jest elementem szerszej strategii mającej na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie wpływu turystyki na klimat. Lotniska generują znaczne ilości emisji dwutlenku węgla, a krótkie loty, pomimo niewielkiego czasu trwania, nie są zbyt przyjazne dla naszej planety.

Na zakazie najbardziej ucierpiałaby Iberia, która musiałaby zlikwidować co najmniej 5 tras. Oprócz obleganego połączenia z Madrytu do Barcelony z siatki lotów zniknęłyby też połączenia z Madrytu do Malagi, Walencji, Sewilli i Alicante.

Zwolennicy projektu podkreślają, że podróżowanie samolotem na krótkich trasach, szczególnie tam, gdzie alternatywą jest szybki i efektywny transport kolejowy, ma negatywny wpływ na środowisko. Powołują się przy tym na badania, które wykazały, że lot na trasie Barcelona-Madryt generuje dwukrotnie więcej emisji gazów cieplarnianych na pasażera niż ta sama podróż pociągiem.

Z zakazu miałyby być jednak wyłączone loty z przesiadkami na trasach międzynarodowych.

Dlaczego loty krótkodystansowe są szkodliwe dla środowiska?

Krótkie loty generują duże ilości emisji dwutlenku węgla na jednego pasażera w porównaniu do środków transportu o niższych emisjach, takich jak pociągi. Samoloty na krótkich trasach często zużywają dużo paliwa na starcie i podczas lądowania, co zwiększa ich ślad węglowy.

Dodatkowo lotniska są miejscem intensywnego ruchu pojazdów, a także samolotów oczekujących na start lub lądowanie. Generuje to duże zanieczyszczenie powietrza, które mogą wpływać negatywnie na zdrowie mieszkańców wokół lotnisk.

Hiszpania mogłaby sobie pozwolić na zamianę lotów wewnątrz kraju na podróże pociągami, szczególnie dlatego, że znana jest z rozwiniętej infrastruktury kolejowej. Pociągi ich szybkiej kolei nie tylko są efektywnym środkiem transportu, ale także bardziej przyjaznym dla środowiska.

Wprowadzenie zakazu lotów wewnętrznych na krótkich trasach w Hiszpanii byłoby jednym z kroków w kierunku bardziej zrównoważonej turystyki. Dla środowiska naturalnego i lokalnych społeczności, ograniczenie krótkich lotów może przynieść korzyści, zachęcając jednocześnie do korzystania z bardziej ekologicznych środków transportu.

Czas jednak pokaże, czy plany zmienią się w rzeczywistość.

