Choć sanah jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia, to stroni od blasku fleszy. Skupia się bardziej na śpiewaniu wierszy Wisławy Szymborskiej niż brylowaniu na ściankach. Ostatnio jednak postanowiła wziąć udział w kampanii reklamowej znanej sieci sklepów. Powstały nawet przekąski sygnowane jej nazwiskiem. Niestety jedzenie nie ma zbyt dobrych opinii, a ponadto po sieci krąży filmik, na którym widać, jak produkty gwiazdy nie sprzedały się i wylądowały w koszu. Czy to zaważy na jej wizerunku? Specjalistki wyjaśniają.

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER // fot. tik-tok / michal_poland

Od niedawna w ramach akcji promocyjnej "Uczta na Wynos" w sieci sklepów Żabka pojawiły się trzy przekąski, reklamowane przez sanah. Chodzi dokładnie o: focaccini, sałatkę z kuskusem i kanapkę z szynką z indyka.

W każdym z tych posiłków pojawiają się płatki róż, co ma być nawiązaniem do twórczości artystki.

Produkty Zuzanny Grabowskiej skomentowała już znana dziennikarka Katarzyna Bosacka. Chociaż niektóre oceniła jako "przyzwoite", to dopatrzyła się tam też kontrowersyjnych składników, takich jak: emulgatory, przeciwutleniacze i stabilizatory.

W sieci natomiast można znaleźć zarówno te pochlebne komentarze, jak i mocno krytyczne. Viralem na tik-toku stał się filmik, w którym widzimy, jak niesprzedane przysmaki sanah zostały wyrzucone do kosza.

"Uwielbiam sanah, ale jako pracownik Żabki wkurzam się, że tyle tego przychodzi, a nikt nie kupuje i się tylko marnuje"; "U mnie w sklepie to samo, nikt tego nie kupuje"; "Ej czy tylko mnie to smakuje"; "Sałatka naprawdę smaczna"; "Najgorsza ta kanapka"; "Trochę przekombinowane"; "Jakby kosztowało mniej, to byłoby więcej chętnych" – czytamy w komentarzach.

Co z wizerunkiem sanah po akcji z przekąskami w sklepach?

Czy ta kampania zaszkodzi wizerunkowi sanah? Na to pytanie odpowiedziała w rozmowie z Plotkiem Aleksandra Pajewska-Klucznik, dziennikarka i specjalistka od wizerunku medialnego.

Problem z "Ucztą na Wynos", bo tak nazwano jej produkt, jest taki, że to żadna uczta. Z całym szacunkiem, bo gusta kulinarne są różne, ale być tak wielką gwiazdą, wyprzedawać stadiony, a następnie dać twarz kanapce z szynką, serem i ananasem? I jeszcze nazwać to ucztą? Mam wrażenie, że ktoś jej bardzo źle doradził. Stosunek Żabki do pracowników i franczyzobiorców to już wisienka na torcie tej "pięknej katastrofy". Aleksandra Pajewska-Klucznik

– Dziwi mnie to o tyle, że Sanah przy swojej popularności z pewnością dostaje wiele propozycji komercyjnych, więc mogła wybrać lepiej i dać twarz produktowi z jakością, której nie trzeba się wstydzić. Może za ciut mniejsze pieniądze, ale ze znacznie mniejszą stratą wizerunkową – wyszłaby na tym o wiele lepiej – dodała ekspertka.

Z kolei Marta Rodzik z Agency PR jest zdania, że to nie spowoduje, iż rzesza wiernych wielbicieli sanah się od niej odwróci.

– Większość artystów prędzej czy później wchodzi współprace komercyjne, a dział marketingu danej firmy czy koncernu, dobiera tak ambasadora, by trafił do odpowiedniej grupy docelowej reklamowego produktu bądź usługi. Jeśli chodzi o żywność typu fast food, to wielu artystów uległo tej pokusie finansowej, jak np. raper Mata czy Margaret. Nie uważam, żeby reklama sprawiła, że sanah straci swoich odbiorców i fanów. Komercyjne współprace nie zawsze przynoszą nam oczekiwane efekty, lecz pamiętajmy o tym, by się nie zrażać, lecz dobierać tak artystę by była zgodna z polityką firmy. A z działań wyciągnąć wnioski – podsumowała w wywiadzie dla Plotka.