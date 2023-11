Dariusz Opozda pozostaje w konflikcie ze swoimi córkami i ich matką. W styczniu 2022 roku doszło do niebezpiecznego incydentu, w którym mężczyzna użył broni. Była tam też ciężarna Joanna Opozda. Z najnowszej relacji jej ojca wynika, że utrzymuje on dobry kontakt tylko z Antkiem Królikowskim. Złożył mu nawet pewną propozycję.

Antek Królikowski utrzymuje kontakt z byłym teściem? Fot. TRICOLORS/EAST NEWS

O konflikcie w rodzinie Opozdów pierwszy raz mogliśmy usłyszeć w 2021 roku. Wówczas ojciec Joanny żalił się na Facebooku, że nie ma wsparcia ze strony najbliższych. Twierdził, że "żona i córki żyją ponad stan za jego pieniądze", a przy tym "nie chcą pomóc mu po wypadku motocyklowym, któremu uległ na Madagaskarze".

Jak się później okazało, to był dopiero początek. Po powrocie do Polski Dariusz Opozda nie chciał wpuścić swojej żony i matki córek do lokum w Busku-Zdroju, w którym wcześniej wspólnie mieszkali.

Matka aktorki chciała odebrać stamtąd swoje rzeczy. Przybyła na miejsce wraz z dziećmi i zięciem – Antkiem Królikowskim. Opozda miał ponoć poczuć się zagrożony. Użył broni. Strzelił w kierunku drzwi, za którymi stała m.in. ciężarna Joanna. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale mało brakowało, aby doszło do tragedii.

Sprawa została umorzona. Dariusz Opozda mówi o dobrych kontaktach z Antkiem Królikowskim

"Fakt" donosi, że po interwencji policji broń została odebrana ojcu aktorki. Śledztwo w kierunku "spowodowania zagrożenia" zostało umorzone. W toku jest jedynie sprawa o wykroczenie: "użycia broni poza strzelnicą".

Tabloid dowiedział się, że "w lutym tego roku zapadł wyrok nakazowy (grzywna w wysokości 1 tys. zł), od którego Dariusz Opozda złożył sprzeciw".

– Zabezpieczony rewolwer zwrócono właścicielowi, bo taki rodzaj broni można posiadać bez zezwolenia – przekazał "Faktowi" asp. szt. Tomasz Piwowarski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju.

Opozda w najnowszym wywiadzie z dziennikiem poruszył temat kontaktów z rodziną. Przeciwko córce złożył pozew, aby odebrać darowiznę w postaci mieszkania. Z kolei z Antkiem Królikowskim ma ponoć dobry kontakt.

– Wybaczyłem mu to wszystko, bo wiem, że dał się wmanewrować w całe to zajście. Nie mam do niego już żadnych pretensji. Rozmawiamy ze sobą, nawet zaproponowałem mu urlop na Madagaskarze w moim hotelu – powiedział.