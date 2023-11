Wojewódzki uderza w Figurskiego. Dodał wymowny wpis, wspominając o pewnym romansie

Kuba Wojewódzki i Michał Figurski mają za sobą niezłą historię. Teraz na swoim Instagramie "król TVN-u", pokazując autobiografię gospodarza "Temptation Island Polska" Polsatu odpowiedział na jego zarzut, i to poważny. Figurski zarzucił Wojewódzkiemu romans z jego partnerką. Dziennikarz nie przebierał w słowach.

Wojewódzki uderzył w Figurskiego. Poszło o autobiografię 'Najsłodszy' Fot. Artur Zawadzki/REPORTER; instagram.com / @michaufigurski

Kuba Wojewódzki i Michał Figurski lata temu nie tylko współprowadzili razem audycję radiową, ale byli również dobrymi przyjaciółmi. Jednak kiedy wpadli w tarapaty, podczas gdy zarzucono im kpiny z Ukrainek, ich współpraca się rozpadła. Prywatnie też wiele się zmieniło. Nie dość, że zawodowe ścieżki rozeszły się, to prywatnie atmosfera między nimi zgęstniała.

Po latach widzowie ponownie zobaczyli ich razem. Przypomnijmy, że miało to miejsce w 2019 roku, gdy samozwańczy król TVN-u zaprosił kolegę z branży do swojego programu. – Zawsze miałem do ciebie jakąś słabość. Naprawdę. Ja cię po prostu lubię – powiedział wówczas Figurski na antenie formatu.

Wojewódzki uderzył w Figurskiego. "Gówno wpadło w wentylator"

Ostatnie kilka lat przyniosło Michałowi Figurskiemu wiele prób. Dziennikarz w 2015 roku w wyniku zaniedbanej cukrzycy przeżył wylew. Problemy zdrowotne sprawiły, że teraz nie może się poruszać tak sprawnie, jak dawniej. Prezenter, który ma na koncie pracę w TVP1, na antenie Radia Zet, RMF FM czy też Antyradia, przeszedł także operację przeszczepienia nerki i trzustki.

Figurski wyznał, że droga do odzyskania zdrowia była dla niego wyjątkowo trudna. Musiał od podstaw nauczyć się na nowo wielu czynności. To wszystko opisał w swojej autobiografii "Najsłodszy. Autobiografia pisana kciukiem".

Jak się okazało, Figurski opisał również swoje życie uczuciowe. Tak szczegółowo, że miał nawet zarzucić Wojewódzkiemu romans sprzed lat ze swoją ówczesną partnerką. Kuba Wojewódzki nie zamierzał przemilczeć tego fragmentu książki.

"Nigdy nie komentuję, ale dziś wyjątek. Michał Figurski wyznał w swojej książce, że powodem naszego medialnego rozbratu był mój romans z jego ówczesną partnerką. G...o wpadło w wentylator. Nie wiem stary, czy gratulować ci dzisiejszej odwagi, czy wczorajszego tchórzostwa" – napisał dziennikarz na Instagramie.

Przypomnijmy, że kiedy drogi Wojewódzkiego i Figurskiego się rozeszły, ten drugi był mężem Odety Moro. Para rozstała się w 2014 roku.

"Myślę, że jest to najuczciwsza odpowiedź na pytanie, co się stało – ja już Michałowi nie wystarczałam. Możemy przerzucać się argumentami, kto zepsuł ten związek, ale tak naprawdę zrobiliśmy to oboje. Po prostu. I niech tak to zostanie, bo nie ma sensu się licytować: ty to, a ty tamto" – wspominała wówczas prezenterka w wywiadzie dla "Gali".

Jeszcze przed oficjalnym rozwodem, a po rozstaniu z Moro, gospodarz "Temptation Island Polska" był związany z Jagną Błażejewską.

Warto podkreślić, że w najnowszym poście, Wojewódzki na załączonym zdjęciu pozuje z wyraźnie widoczną okładką autobiografii jego kolegi. Zastanawiającym jest, czy przypadkiem to nie kolejna prowokacja samozwańczego króla TVN-u.