Okazuje się, że Titanic serwował jedzenie równie bogate i efektowne, jak jego najsłynniejsi pasażerowie. A karta z menu, którym stołowali się ci, mający okazję płynąc pierwszą klasą, może osiągnąć równie zawrotną kwotę. Właśnie ogłoszono, że trafi na aukcje i jej przewidywana cena zwala z nóg.

Na aukcję zostało wystawione menu z Titanica fot. getty images / S_Bachstroem / Henry Aldridge & Son

O wystawieniu menu na aukcję poinformował w czwartek portal The New York Times. Karta dotyczy konkretnej kolacji, która odbyła się 11 kwietnia 1912 roku. Oczekuje się, że za jedyny istniejący egzemplarz z tego wieczoru, zwycięzca aukcji zapłaci około 70 000 funtów, czyli ponad 350 tys. złotych.

Oprócz listy dań serwowanych tego wieczoru w menu widnieje wytłoczona czerwona flaga White Star Line oraz uszkodzenia spowodowane zalaniem.

Menu, które pasażerowie mieli okazję zjeść na trzy dni przed tragicznym uderzeniem Titanica w górę lodową i zatonięciem, przedstawia bogaty wybór posiłków dla gości pierwszej klasy. Do wyboru był między innymi łosoś z sosem holenderskim, wiosenna jagnięcina z sosem miętowym, polędwica wołowa z kremem chrzanowym i kaczka krzyżówka z sosem z wina porto.

Dodatki sięgały od puree z pasternaku po gotowane młode ziemniaki. Na deser proponowany był z kolei budyń Victoria, bordaloue z moreli lub lody francuskie.

Podczas aukcji ma zostać sprzedany także należący wcześniej do jednego z pasażerów zegarek kieszonkowy.

To nie pierwsza w historii aukcja menu z Titanica. W przeszłości na aukcjach pojawiło się ich już kilka i to właśnie one stanowią podstawę do przewidywania tak wysokiej wyceny karty, która już niebawem zostanie zlicytowana.

W 2012 roku menu pierwszej klasy z ostatniego lunchu na liniowcu sprzedano za 120 000 dolarów. Z kolei menu z ostatniej kolacji pierwszej klasy osiągnęło cenę 118 000 dolarów.

Przedmioty znajdujące się na statku, wyniesione przez pasażerów, lub załogę lub znalezione unoszące się w morzu, są sprzedawane od ponad 50 lat przez ocalałych, ich potomków, handlarzy pamiątkami morskimi i domy aukcyjne po obu stronach Atlantyku. Charles Haas Powiedział dziennikowi The New York Times prezes Międzynarodowego Towarzystwa Titanic.

Aukcja zostanie przeprowadzona przez firmę Henry Aldridge & Son, a oprócz menu z 11 kwietnia sprzedane mają zostać także inne artefakty z Titanica, w tym koc w kratę wydobyty z łodzi ratunkowej (oczekuje się, że jego cena wyniesie do 100 000 funtów). Wszystko to stanowi część długiej historii sprzedaży przedmiotów z Titanica osobom zafascynowanym jedną z najgorszych katastrof morskich w historii.

Czytaj także: https://natemat.pl/510499,statek-utknal-na-mieliznie-obok-grenlandii-206-osob-uwiezione-na-pokladzie