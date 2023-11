Krzysztof Stanowski opublikował filmik na youtubowym kanale WeszłoTV. Odpowiedział w nim na pytanie "dlaczego odszedł z Kanału Sportowego". Wspomniał o złej atmosferze i kwestiach biznesowych, które mocno mu nie odpowiadały.

Stanowski o odejściu z Kanału Sportowego. Fot. YouTube / WeszłoTV

W połowie października wszystko było jasne. Potwierdziło się, że Krzysztof Stanowski odchodzi z Kanału Sportowego. Najpierw huczało od plotek, później dziennikarz sam to zakomunikował. Liderzy projektu też wydali oświadczenie. Jednak czas na kurtuazję minął. W jednym z odcinków "Hejt Parku", w którym udział wzięli twórcy kanału: Tomasz Smokowski, Michał Pol oraz Mateusz Borek. Ten ostatni bez ogródek postanowił pokazać, co sądzi o wydarzeniach z udziałem Stanowskiego.

– Rozmowa o biznesie z Krzyśkiem jest na poziomie podstawówki – stwierdził dziennikarz. – Kim dla Kanału Sportowego jest dzisiaj Krzysztof Stanowski, żebyśmy kilkadziesiąt minut o nim rozmawiali? – dopytywał już trochę zirytowany Borek.

Stanowski: Nie jesteśmy nawet kolegami

W piątek (10 listopada) na kanale WeszłoTV pojawiło się wideo z udziałem Stanowskiego. Na początku dziennikarz nadmienił, że decyzja o odejściu z Kanału dojrzewała w nim od ponad roku.

W dalszej części podkreślił, że "atmosfera w spółce oraz kwestie biznesowe mocno mu nie odpowiadały". Wspomniał, że wspólnicy o jego odejściu "dowiedzieli się 4 września".

– W największym skrócie: nie chciałem już przebywać w tym towarzystwie – zaznaczył.

Potem zacytował pismo, które wysłał do pozostałych członków spółki, gdy zdecydował o odejściu: "(...) zwątpiłem w dalszy sens wspólnej drogi przez życie (bo ja być może za mało rozgraniczam pracę od życia i praca u mnie jest swego rodzaju drogą, którą z kimś dzielę). (...) chciałbym mieć prawdziwą radość z tego, co robię. Od pewnego czasu coraz bardziej mi tego brakowało, a górę brała frustracja".

"Sytuacja z bardzo ważnym głosowaniem (finalnie głupim, ale to kwestia uznania – moim zdaniem zabrakło nawet szczątkowej analizy), gdy okazało się, że mój głos nic nie waży, więc nie muszę być nawet informowany, była klockiem domina, który zburzył budowlę" – czytał dalej.

Stanowski wspomniał też, że "nie podobał mu się model rozliczeń", który – jego zdaniem – był oderwany od pracy i jej efektów

"Prawda jest taka, że nie działamy w super atmosferze. Tak naprawdę nie jesteśmy nawet kolegami, albo nimi co najwyżej bywamy. Tomek za każdym razem, gdy się napił, od razu wyznawał, że mnie nienawidzi. (...) Mateusz miał, ma i będzie miał problem ze mną z Weszło (nigdy nie byłoby Kanału Sportowego bez Weszło), z moimi pracownikami, problem, którego nie umiem zdiagnozować i rozwiązać" – stwierdził.

"Mam dość toksyn, agresji słownej, obmawiania innych, intryg" – dodał.

"Nie chciałem robić scen, awantur, stawiać żądań, kłócić się. Uznałem, że wyjście jest jedno: muszę się usunąć. (...) Mianowałem swoim pełnomocnikiem Bodka (Bogusława – przy. red.) Leśnodorskiego. Chciałbym, byście wspólnie ustalili, w jaki sposób możemy dokonać rozwodu. (...) Przygotowałem bodajże cztery warianty, z których można wybierać do woli. Zależy mi na tym, aby nie generować złych emocji" – zapewnił.

Stanowski przedstawił też historię ze zwolnieniem jego mamy: – 25 września, kiedy pojechałem na Majorkę (...) zwolnili z pracy moją mamę, osobę, która świadczyła usługi księgowe od czasu powstania Kanału Sportowego. Pierwszą decyzją – jak rozumiem, był zamach na moją rodzinę. Mateusz Borek tę decyzję argumentował tym, że moja mama zalajkowała wpis, który był pozytywny dla mnie, a negatywny dla moich wspólników. Ona na moją prośbę usunęła tego lajka (...) ta cała sytuacja dała mi do myślenia.

Dziennikarz sporo mówił też o pieniądzach. Na koniec wątku ocenił: – Gdybym dzisiaj miał najkrócej odpowiedzieć na pytanie "co rozwaliło Kanał Sportowy", to – z mojej perspektywy – była to zazdrość.

