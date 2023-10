"Coraz trudniej nam iść pod rękę". Kanał Sportowy wydał oświadczenie ws. Stanowskiego

Krzysztof Stanowski odszedł z Kanału Sportowego. Teraz liderzy projektu wydali oświadczenie, w którym poinformowali o przyczynach zakończenia współpracy. "Coraz trudniej jest nam iść pod rękę. Mamy różne wizje dotyczące rozwoju i kierunku, w którym powinniśmy zmierzać" – czytamy.

Stanowski odchodzi z Kanału Sportowego. "Coraz trudniej iść pod rękę". Fot. YouTube / Kanał Sportowy

Krzysztof Stanowski odchodzi z Kanału Sportowego. Jest kolejne oświadczenie

W miniony piątek (13 października) w późnych godzinach wieczornych Kanał Sportowy wydał oficjalne oświadczenie, w którym wyjaśnił, że przyczyną końca współpracy były rozbieżne wizje rozwoju kanału.

"Przez ponad trzy lata wspólnie udało nam się zbudować jeden z największych kanałów na polskim YouTube. Kiedy zaczynaliśmy, żaden z nas nawet nie marzył, że uda nam się osiągnąć taki sukces" – zaczęli.

"Szereg zdarzeń w ostatnim czasie sprawił jednak, że coraz trudniej jest nam iść pod rękę. Mamy różne wizje dotyczące rozwoju i kierunku, w którym powinniśmy zmierzać" – dodali.

W komunikacie poinformowano, że Krzysztof Stanowski już oficjalnie został zwolniony z obowiązku realizacji programów dla Kanału Sportowego. Autorzy zapewnili, że trzymają kciuki za przyszłe projekty swojego byłego już współpracownika.

"Jesteśmy doświadczonym zespołem i będziemy dalej się dla was rozwijać. Kanał Sportowy od dawna to już nie tylko Borek, Pol, Stanowski i Smokowski - to cała grupa ludzi, którzy kochają to, co robią. To również cała olbrzymia społeczność, którą wspólnie stworzyliśmy" – podsumowali.

Jak pisaliśmy w naTemat, razem z Kanałem Sportowym pożegnał się również Robert Mazurek, znany przede wszystkim jako dziennikarz RMF FM.

"Szanowni, żegnam się z Kanałem Sportowym, ale nie z Państwem. To przez Krzysztofa Stanowskiego zszedłem na złą drogę i zostałem jutuberem, niewykluczone, że jeszcze trochę nim pobędę" – napisał.

Swoje oświadczenie wydał również Krzysztof Stanowski. "Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tworzyli ze mną ten ekscytujący projekt. Przede wszystkim dziękuję widzom, z którymi spędziłem ostatnie blisko cztery lata - czy też rozmawiając podczas programów, czy też czytając Wasze komentarze. Fajnie było! I może jeszcze będzie" – napisał.

Stanowski na antenie Kanału Sportowego prowadził swoje autorskie programy, jak "Stanowisko", "Dziennikarskie Zero" czy "Stanowski & Mazurek", który współprowadził z dziennikarzem RMF FM Robertem Mazurkiem.