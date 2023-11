17-latek pobił 12-latka i kazał całować mu buty. Skandaliczne nagranie trafiło do sieci

17-latek brutalnie pobił 12-latka w Michałowicach pod Krakowem. Internet obiegło wstrząsające nagrania, na którym napastnik każe młodszemu chłopcu całować się po butach. Sprawą zajęła się policja. Niedawno podobne sprawy obiegały sieć po tym jak znęcanie skończyło się śmiercią pokrzywdzonych.

Brutalne pobicie 12-latka w Małopolsce Fot. X

Michałowice. Brutalne pobicie 12-latka

Zdarzenie miało miejsce przed kilkoma dniami w pobliżu placu zabaw położonego w parku w Michałowicach koło Krakowa. Zrobiło się o nim głośno po tym, jak do internetu trafiło nagranie wykonane przez osobę trzecią, która nie próbowała pomóc bitemu i poniżanemu dziecku.

Na nagraniu można zobaczyć, jak 17-letni napastnik bije swoją 12-letnią ofiarę pięściami, wulgarnie zwracając się do drugiego chłopca. "Ty myślisz, że z moją rodziną się zaczyna? (...) Co ty k... do mnie zaczynasz?" – wykrzykuje do dziecka.

W pewnym momencie 12-latek upada, po czym przeprasza agresora i prosi, żeby przestał. 17-latek każe mu klękać i całować swoje buty oraz kopie dziecko w twarz.

Nagranie wzbudziło szok w mediach społecznościowych, powodując lawinę komentarzy. Jak podaje "Gazeta Krakowska", całą sprawą zajęła się policja, która jednak nie udziela w tym momencie więcej informacji na temat szokującego zdarzania.

– Potwierdzam, że do policjantów trafiła informacja, że w Michałowicach 17-latek bił 12-latka. Trwają czynności w tej sprawie. Sprawdzamy okoliczności. Nic więcej nie mogę powiedzieć – przekazała w rozmowie z dziennikarzami Justyna Fil z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Przemoc wśród nastolatków

To już kolejny przypadek niezwykle brutalnej przemocy wśród nastolatków, który w ostatnim czasie wstrząsnął Polską. W lutym tego roku 16-letni Eryk z Zamościa został śmiertelnie pobity w centrum miasta, gdy szedł w odwiedziny do babci. Motywem w związku z którym rówieśnicy zakatowali nastolatka, miał być dług za e-papierosa.

W lipcu 2022 roku w Poznaniu 14-letnia dziewczynka Kasia na oczach matki została wciągnięta do auta i wywieziona w nieznanym kierunku. Dziewczynka była brutalnie zgwałcona, zgolono jej brwi i część włosów. Również tutaj sprawcy postanowili zaatakować dziewczynę z powodu e-papierosa – chodziło o uszkodzenie grzałki.

Zaledwie kilka dni temu pisaliśmy też o wstrząsającym nagraniu z Chorzowa, na których widać, jak młoda dziewczyna wraz z grupą znajomych poniża i zastrasza 9-latka. Na jednym z filmów chłopiec jest przez nią podduszany. Według internautów, którzy komentują filmy, ofiarą nastolatków był chłopiec w spektrum autyzmu.